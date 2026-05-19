https://noticiaslatam.lat/20260519/el-pentagono-culpa-directamente-a-zelenski-por-el-fracaso-de-cualquier-acuerdo-de-paz-en-ucrania-1173514424.html
El Pentágono culpa directamente a Zelenski por el fracaso de cualquier acuerdo de paz en Ucrania
El Pentágono culpa directamente a Zelenski por el fracaso de cualquier acuerdo de paz en Ucrania
Sputnik Mundo
Moscú y Kiev no consiguen llegar a un entendimiento para poner fin al conflicto ucraniano porque Volodímir Zelenski se niega a ceder territorios, concluye un... 19.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-19T18:43+0000
2026-05-19T18:43+0000
2026-05-19T18:44+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
seguridad
volodímir zelenski
ucrania
rusia
pentágono
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173514536_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9649c911c65584e5fcdaae9b41c04c7.jpg
Por esta razón, y por la cuestión de las garantías de seguridad, las conversaciones al más alto nivel han llegado a un punto muerto.El informe también destaca que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren escasez de personal, problemas en la organización del entrenamiento de tropas e interrupciones en los suministros de armamento y equipo militar. Mientras tanto, Rusia mantiene una superioridad estratégica.Además, se menciona que, desde abril de 2024, el Congreso estadounidense no ha aprobado nuevos paquetes de financiamiento para Ucrania.El Kremlin confía en que se reanude el proceso de paz con Ucrania y espera que Estados Unidos continúe con sus esfuerzos de mediación.
https://noticiaslatam.lat/20260519/excesivamente-peligrosos-exdiplomatico-britanico-revela-por-que-eeuu-traslado-sus-biolaboratorios-a-1173511340.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173514536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_153c565a8bd463f817e0e878c8439be9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, seguridad, volodímir zelenski, ucrania, rusia, pentágono, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto, seguridad, volodímir zelenski, ucrania, rusia, pentágono, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
El Pentágono culpa directamente a Zelenski por el fracaso de cualquier acuerdo de paz en Ucrania
18:43 GMT 19.05.2026 (actualizado: 18:44 GMT 19.05.2026)
Moscú y Kiev no consiguen llegar a un entendimiento para poner fin al conflicto ucraniano porque Volodímir Zelenski se niega a ceder territorios, concluye un documento oficial del Pentágono. Agrega que las FFAA ucranianas se enfrentan a un deterioro de sus capacidades debido a la escasez de personal y armamento.
"Zelenski sigue insistiendo de manera constante en que Ucrania no cederá territorios a Rusia", señala el documento del organismo castrense estadounidense.
Por esta razón, y por la cuestión de las garantías de seguridad, las conversaciones al más alto nivel han llegado a un punto muerto.
El informe también destaca que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren escasez de personal, problemas en la organización del entrenamiento de tropas e interrupciones en los suministros de armamento y equipo militar. Mientras tanto, Rusia mantiene una superioridad estratégica.
"Ucrania enfrenta una reducción del número de hombres en edad de reclutamiento, dificultades para entrenar a sus fuerzas y una dependencia persistente de Occidente", subraya el texto.
Además, se menciona que, desde abril de 2024, el Congreso estadounidense no ha aprobado nuevos paquetes de financiamiento para Ucrania.
El Kremlin confía en que se reanude el proceso de paz con Ucrania y espera que Estados Unidos continúe con sus esfuerzos de mediación.