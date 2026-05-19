https://noticiaslatam.lat/20260519/el-pentagono-culpa-directamente-a-zelenski-por-el-fracaso-de-cualquier-acuerdo-de-paz-en-ucrania-1173514424.html

El Pentágono culpa directamente a Zelenski por el fracaso de cualquier acuerdo de paz en Ucrania

El Pentágono culpa directamente a Zelenski por el fracaso de cualquier acuerdo de paz en Ucrania

Sputnik Mundo

Moscú y Kiev no consiguen llegar a un entendimiento para poner fin al conflicto ucraniano porque Volodímir Zelenski se niega a ceder territorios, concluye un... 19.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-19T18:43+0000

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Por esta razón, y por la cuestión de las garantías de seguridad, las conversaciones al más alto nivel han llegado a un punto muerto.El informe también destaca que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren escasez de personal, problemas en la organización del entrenamiento de tropas e interrupciones en los suministros de armamento y equipo militar. Mientras tanto, Rusia mantiene una superioridad estratégica.Además, se menciona que, desde abril de 2024, el Congreso estadounidense no ha aprobado nuevos paquetes de financiamiento para Ucrania.El Kremlin confía en que se reanude el proceso de paz con Ucrania y espera que Estados Unidos continúe con sus esfuerzos de mediación.

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