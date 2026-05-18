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Rusia lidera la lista de países con el gas más asequible para la población en Europa

Rusia lidera la lista de países con el gas más asequible para la población en Europa

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Rusia encabeza el 'ranking' de accesibilidad del gas para la población en Europa, según cálculos de Sputnik. El posicionamiento del gigante euroasiático en la... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te presenta la lista de los países que lideran y los se quedan atrás en cuanto al nivel de asequibilidad del gas para su población.

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