Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260518/rusia-lidera-la-lista-de-paises-con-el-gas-mas-asequible-para-la-poblacion-en-europa-1173500118.html
Rusia lidera la lista de países con el gas más asequible para la población en Europa
Rusia lidera la lista de países con el gas más asequible para la población en Europa
Sputnik Mundo
Rusia encabeza el 'ranking' de accesibilidad del gas para la población en Europa, según cálculos de Sputnik. El posicionamiento del gigante euroasiático en la... 18.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-18T16:22+0000
2026-05-18T16:22+0000
📊 infografía
📊 infografías económicas
multimedia
rusia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173500574_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c2a135a69ef8521e8349a2aae3fd550a.png
Sputnik te presenta la lista de los países que lideran y los se quedan atrás en cuanto al nivel de asequibilidad del gas para su población.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/12/1173500574_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_c19d04b5ff18b63a82f9ebcdc40d7a4c.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, 📊 infografías económicas, rusia, 🌍 europa, инфографика
📊 infografía, 📊 infografías económicas, rusia, 🌍 europa, инфографика

Rusia lidera la lista de países con el gas más asequible para la población en Europa

16:22 GMT 18.05.2026
Síguenos en
Rusia encabeza el 'ranking' de accesibilidad del gas para la población en Europa, según cálculos de Sputnik. El posicionamiento del gigante euroasiático en la lista se debe, en gran medida, al aumento de los salarios en el Estado, entre otras razones, mientras que en los países europeos los precios continúan siendo mucho más elevados.
Sputnik te presenta la lista de los países que lideran y los se quedan atrás en cuanto al nivel de asequibilidad del gas para su población.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала