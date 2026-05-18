"No se refiere a la presidenta": Sheinbaum sobre dichos de Trump de que México "es gobernado" por el narco

Por otra parte, la presidenta también sostuvo que su Gobierno no protegerá a ninguna persona vinculada con actividades delictivas, aunque insistió en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional. Además, pidió a Estados Unidos atender los problemas internos como el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México."No tenemos ningún temor de nada. Tenemos los pies bien puestos en la tierra, y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación ni con lo que nos diga Estados Unidos, porque tenemos muy claro por qué llegamos al Gobierno", agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se refiera a su Administración cuando acusa que el país latinoamericano "es gobernado" por los cárteles de la droga. Además, señaló que le ha reiterado que en el país manda "el pueblo".
"El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. 'En México hay gobiernos de narcos', pero no se refiere a la presidenta. Y, además siempre le he dicho 'no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México'", declaró en su conferencia matutina.
Por otra parte, la presidenta también sostuvo que su Gobierno no protegerá a ninguna persona vinculada con actividades delictivas, aunque insistió en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional.
Además, pidió a Estados Unidos atender los problemas internos como el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México.
"No tenemos ningún temor de nada. Tenemos los pies bien puestos en la tierra, y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación ni con lo que nos diga Estados Unidos, porque tenemos muy claro por qué llegamos al Gobierno", agregó.
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