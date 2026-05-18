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"No se refiere a la presidenta": Sheinbaum sobre dichos de Trump de que México "es gobernado" por el narco

"No se refiere a la presidenta": Sheinbaum sobre dichos de Trump de que México "es gobernado" por el narco

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se refiera a su Administración cuando acusa que el país... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Por otra parte, la presidenta también sostuvo que su Gobierno no protegerá a ninguna persona vinculada con actividades delictivas, aunque insistió en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional. Además, pidió a Estados Unidos atender los problemas internos como el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México."No tenemos ningún temor de nada. Tenemos los pies bien puestos en la tierra, y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación ni con lo que nos diga Estados Unidos, porque tenemos muy claro por qué llegamos al Gobierno", agregó.

https://noticiaslatam.lat/20260517/ningun-gobierno-extranjero-le-va-a-arrebatar-la-transformacion-al-pueblo-de-mexico-sheinbaum-1173486531.html

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