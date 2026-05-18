Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260518/no-se-refiere-a-la-presidenta-sheinbaum-sobre-dichos-de-trump-de-que-mexico-es-gobernado-por-el-1173505588.html
"No se refiere a la presidenta": Sheinbaum sobre dichos de Trump de que México "es gobernado" por el narco
"No se refiere a la presidenta": Sheinbaum sobre dichos de Trump de que México "es gobernado" por el narco
Sputnik Mundo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se refiera a su Administración cuando acusa que el país... 18.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-18T23:08+0000
2026-05-18T23:08+0000
américa latina
donald trump
claudia sheinbaum
méxico
eeuu
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173166295_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7881fc8e677b5035a21d6fdd8769425c.jpg
Por otra parte, la presidenta también sostuvo que su Gobierno no protegerá a ninguna persona vinculada con actividades delictivas, aunque insistió en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional. Además, pidió a Estados Unidos atender los problemas internos como el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México."No tenemos ningún temor de nada. Tenemos los pies bien puestos en la tierra, y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación ni con lo que nos diga Estados Unidos, porque tenemos muy claro por qué llegamos al Gobierno", agregó.
https://noticiaslatam.lat/20260517/ningun-gobierno-extranjero-le-va-a-arrebatar-la-transformacion-al-pueblo-de-mexico-sheinbaum-1173486531.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173166295_103:0:1438:1001_1920x0_80_0_0_33b10a14c258914680c5439308cb1495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, política
donald trump, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, política

"No se refiere a la presidenta": Sheinbaum sobre dichos de Trump de que México "es gobernado" por el narco

23:08 GMT 18.05.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se refiera a su Administración cuando acusa que el país latinoamericano "es gobernado" por los cárteles de la droga. Además, señaló que le ha reiterado que en el país manda "el pueblo".

"El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. 'En México hay gobiernos de narcos', pero no se refiere a la presidenta. Y, además siempre le he dicho 'no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México'", declaró en su conferencia matutina.

Por otra parte, la presidenta también sostuvo que su Gobierno no protegerá a ninguna persona vinculada con actividades delictivas, aunque insistió en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional.
Además, pidió a Estados Unidos atender los problemas internos como el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
América Latina
"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum
ayer, 00:01 GMT
"No tenemos ningún temor de nada. Tenemos los pies bien puestos en la tierra, y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación ni con lo que nos diga Estados Unidos, porque tenemos muy claro por qué llegamos al Gobierno", agregó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала