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"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum

"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo estas declaraciones durante un evento realizado en el estado de Yucatán (sur), en donde se pronunció en defensa... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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La jefa de Estado dijo además que "ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación". Las declaraciones de Sheinbaum surgen luego de que dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaran en la víspera a autoridades estadounidenses, esto por los cargos presentados en su contra y la de ocho personas más —incluido Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia— por presunto narcotráfico.

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