Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260517/ningun-gobierno-extranjero-le-va-a-arrebatar-la-transformacion-al-pueblo-de-mexico-sheinbaum-1173486531.html
"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum
"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum
Sputnik Mundo
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo estas declaraciones durante un evento realizado en el estado de Yucatán (sur), en donde se pronunció en defensa... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T00:01+0000
2026-05-17T00:01+0000
américa latina
claudia sheinbaum
rubén rocha moya
méxico
sinaloa
andrés manuel lópez obrador
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173486352_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_f633773ad245b8d33860f40d9579d29a.jpg
La jefa de Estado dijo además que "ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación". Las declaraciones de Sheinbaum surgen luego de que dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaran en la víspera a autoridades estadounidenses, esto por los cargos presentados en su contra y la de ocho personas más —incluido Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia— por presunto narcotráfico.
https://noticiaslatam.lat/20260513/sheinbaum-llama-construccion-mentirosa-a-version-sobre-la-cia-en-mexico---1173441718.html
méxico
sinaloa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173486352_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_2aa1ded9fec1caf7afbf13ba5475f631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, rubén rocha moya, méxico, sinaloa, andrés manuel lópez obrador, política
claudia sheinbaum, rubén rocha moya, méxico, sinaloa, andrés manuel lópez obrador, política

"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum

00:01 GMT 17.05.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo estas declaraciones durante un evento realizado en el estado de Yucatán (sur), en donde se pronunció en defensa del proyecto de Gobierno que comenzó en el sexenio del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, denominado "Cuarta Transformación".

"Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México. Le pertenece al pueblo. Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México", sentenció.

La jefa de Estado dijo además que "ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
América Latina
Sheinbaum llama "construcción mentirosa" a la versión sobre la CIA en México
13 de mayo, 21:35 GMT
Las declaraciones de Sheinbaum surgen luego de que dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaran en la víspera a autoridades estadounidenses, esto por los cargos presentados en su contra y la de ocho personas más —incluido Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia— por presunto narcotráfico.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала