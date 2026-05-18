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China "abordará las preocupaciones de EEUU" en torno a las tierras raras: Casa Blanca

China "abordará las preocupaciones de EEUU" en torno a las tierras raras: Casa Blanca

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Pekín también abordará las preocupaciones estadounidenses con respecto a las prohibiciones o restricciones tanto a la venta de equipos como de tecnologías para... 18.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-18T02:39+0000

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Por otra parte, el Gobierno estadounidense informó que China acordó comprar productos agrícolas a EEUU por un valor de 17.000 millones de dólares anuales hasta 2028. Se precisa que las compras se realizarán en 2027 y 2028, mientras que para 2026 el monto se reajustará.

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