China "abordará las preocupaciones de EEUU" en torno a las tierras raras: Casa Blanca

Por otra parte, el Gobierno estadounidense informó que China acordó comprar productos agrícolas a EEUU por un valor de 17.000 millones de dólares anuales hasta 2028. Se precisa que las compras se realizarán en 2027 y 2028, mientras que para 2026 el monto se reajustará.
Pekín también abordará las preocupaciones estadounidenses con respecto a las prohibiciones o restricciones tanto a la venta de equipos como de tecnologías para la producción y el procesamiento de tierras raras, ahondó la Casa Blanca en su boletín.
"China abordará las preocupaciones de EEUU con respecto a la escasez en la cadena de suministro de tierras raras y otros minerales críticos", reza el comunicado emitido tras la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China.
Por otra parte, el Gobierno estadounidense informó que China acordó comprar productos agrícolas a EEUU por un valor de 17.000 millones de dólares anuales hasta 2028.