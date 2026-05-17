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China no cederá a la presión de Washington y Xi lo pone de manifiesto a Trump, apunta una experta
China no cederá a la presión de Washington y Xi lo pone de manifiesto a Trump, apunta una experta
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Washington no consiguió negociar desde una posición de fuerza con Pekín, subraya a Sputnik la analista de la Academia de Ciencias de Rusia, Ekaterina... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T19:11+0000
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China se centró principalmente en establecer un diálogo político y garantizar la previsibilidad en las relaciones bilaterales, mientras que EEUU perseguía objetivos comerciales, económicos y de inversión, aclara la analista.En su opinión, el presidente estadounidense no se encontraba en una posición de fuerza en las negociaciones, por lo que, para aparentar tenerla, "jugó la carta de Taiwán". Por su parte, Pekín le dejó claro a Trump que Taiwán es una línea roja innegociable, lo que debilitó a Washington durante las conversaciones, apunta la experta.China recuerda las concesiones que hizo a Trump durante su primer mandato, cuando aceptó una desfavorable fase inicial del acuerdo comercial sin lograr una verdadera distensión con Washington, continúa la experta.Por eso, Pekín "adoptó una postura mucho más firme", buscando proyectarse como un socio estable y predecible frente a los gestos y declaraciones impulsivas del presidente estadounidense.Mientras tanto, la Casa Blanca esperaba forzar rápidamente un acuerdo comercial favorable, pero China se negó a ceder y puso de manifiesto que no va a actuar bajo la presión de Washington ni a sacrificar sus intereses nacionales, asevera la analista.Pekín incluso suspendió la compra de varios productos estadounidenses en una señal de que EEUU subestimó tanto la capacidad de respuesta china como el nuevo contexto geopolítico, añade."El país [China] se mantuvo fiel a sus propios intereses nacionales; no cedió, por así decirlo, no hizo concesiones a Estados Unidos", apunta.La próxima visita de Putin a ChinaAdemás, Zakliazmínskaya destaca que la intensidad y profundidad de los contactos entre los mandatarios de Rusia y China contrastan claramente con el limitado número de reuniones y visitas entre Pekín y Washington.En este contexto, la especialista recuerda que Moscú actúa como socio estratégico para Pekín en diversas situaciones geopolíticas.En conclusión, Zakliazmínskaya pronostica que la próxima visita del presidente ruso, Vladímir Putin, al gigante asiático tendrá como objetivo fortalecer y profundizar el diálogo bilateral entre Rusia y China, resume.Anteriormente, desde el Kremlin anunciaron que el mandatario de Rusia realizará una visita oficial a China los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino.
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China no cederá a la presión de Washington y Xi lo pone de manifiesto a Trump, apunta una experta
Washington no consiguió negociar desde una posición de fuerza con Pekín, subraya a Sputnik la analista de la Academia de Ciencias de Rusia, Ekaterina Zakliazmínskaya. Por su parte, China adoptó una postura mucho más firme y dejó claro que no cederá en temas sensibles como Taiwán, una línea roja para el gigante asiático, precisa la experta.
China se centró principalmente en establecer un diálogo político y garantizar la previsibilidad en las relaciones bilaterales, mientras que EEUU perseguía objetivos comerciales, económicos y de inversión, aclara la analista.
"En el último año y medio, China se ha cansado del comportamiento impredecible del líder estadounidense y, por supuesto, su principal objetivo era restablecer el diálogo político y recuperar, de alguna manera, el control de las relaciones bilaterales", destaca Zakliazmínskaya.
En su opinión, el presidente estadounidense no se encontraba en una posición de fuerza en las negociaciones, por lo que, para aparentar tenerla, "jugó la carta de Taiwán". Por su parte, Pekín le dejó claro a Trump que Taiwán es una línea roja innegociable, lo que debilitó a Washington durante las conversaciones, apunta la experta.
China recuerda las concesiones que hizo a Trump durante su primer mandato, cuando aceptó una desfavorable fase inicial del acuerdo comercial sin lograr una verdadera distensión con Washington, continúa la experta.
Por eso, Pekín "adoptó una postura mucho más firme", buscando proyectarse como un socio estable y predecible frente a los gestos y declaraciones impulsivas del presidente estadounidense.
"Y, por supuesto, Estados Unidos no logró mantener una posición fuerte en esas negociaciones", reitera la investigadora.
Mientras tanto, la Casa Blanca esperaba forzar rápidamente un acuerdo comercial favorable, pero China se negó a ceder y puso de manifiesto que no va a actuar bajo la presión de Washington ni a sacrificar sus intereses nacionales, asevera la analista.
Pekín incluso suspendió la compra de varios productos estadounidenses en una señal de que EEUU subestimó tanto la capacidad de respuesta china como el nuevo contexto geopolítico, añade.
"El país [China] se mantuvo fiel a sus propios intereses nacionales; no cedió, por así decirlo, no hizo concesiones a Estados Unidos", apunta.
La próxima visita de Putin a China
Además, Zakliazmínskaya destaca que la intensidad y profundidad de los contactos entre los mandatarios de Rusia y China contrastan claramente con el limitado número de reuniones y visitas entre Pekín y Washington.
En este contexto, la especialista recuerda que Moscú actúa como socio estratégico para Pekín en diversas situaciones geopolíticas.
"En las circunstancias actuales, en un contexto geopolítico tan convulso y en medio del conflicto en Oriente Medio, vemos que Rusia actúa como retaguardia estratégica", constata la especialista.
En conclusión, Zakliazmínskaya pronostica que la próxima visita del presidente ruso, Vladímir Putin, al gigante asiático tendrá como objetivo fortalecer y profundizar el diálogo bilateral entre Rusia y China, resume.
Anteriormente, desde el Kremlin anunciaron que el mandatario de Rusia realizará una visita oficial a China
los días 19 y 20 de mayo, por invitación de su homólogo chino.
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