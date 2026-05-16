Xi Jinping confirma que visitará EEUU

Según Wang, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas, además de preparar "minuciosamente" el próximo encuentro bilateral para avanzar en la estabilidad de las relaciones entre las dos potencias. El jefe de la diplomacia china calificó la visita de Trump como "histórica" y aseguró que ambos mandatarios sostuvieron conversaciones "francas, profundas y estratégicas" sobre las relaciones bilaterales y la situación internacional.
China confirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita a territorio estadounidense durante el otoño, tras una invitación del mandatario Donald Trump, informó el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, al cierre de la gira de dos días del republicano en Pekín.
Según Wang, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas, además de preparar "minuciosamente" el próximo encuentro bilateral para avanzar en la estabilidad de las relaciones entre las dos potencias.
El jefe de la diplomacia china calificó la visita de Trump como "histórica" y aseguró que ambos mandatarios sostuvieron conversaciones "francas, profundas y estratégicas" sobre las relaciones bilaterales y la situación internacional.
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