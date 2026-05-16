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Xi Jinping confirma que visitará EEUU
Xi Jinping confirma que visitará EEUU
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China confirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita a territorio estadounidense durante el otoño, tras una invitación del mandatario Donald Trump... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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Según Wang, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas, además de preparar "minuciosamente" el próximo encuentro bilateral para avanzar en la estabilidad de las relaciones entre las dos potencias. El jefe de la diplomacia china calificó la visita de Trump como "histórica" y aseguró que ambos mandatarios sostuvieron conversaciones "francas, profundas y estratégicas" sobre las relaciones bilaterales y la situación internacional.
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Xi Jinping confirma que visitará EEUU

00:29 GMT 16.05.2026
© AP Photo / Evan VucciXi Jinping, presidente de China
Xi Jinping, presidente de China - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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China confirmó que el presidente Xi Jinping realizará una visita a territorio estadounidense durante el otoño, tras una invitación del mandatario Donald Trump, informó el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, al cierre de la gira de dos días del republicano en Pekín.
Según Wang, ambos líderes acordaron mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas, además de preparar "minuciosamente" el próximo encuentro bilateral para avanzar en la estabilidad de las relaciones entre las dos potencias.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, llegan a una cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo, el 14 de mayo de 2026 en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
Internacional
Xi califica de histórica la actual visita de Trump a China
14 de mayo, 10:55 GMT
El jefe de la diplomacia china calificó la visita de Trump como "histórica" y aseguró que ambos mandatarios sostuvieron conversaciones "francas, profundas y estratégicas" sobre las relaciones bilaterales y la situación internacional.
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