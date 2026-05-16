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Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.000 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.000 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó las localidades de Borovaya y Kutkovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde... 16.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 270 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 170 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 105 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 180 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 353 aeronaves no tripuladas.La Flota del Mar Negro destruyó 6 lanchas no tripuladas de las FFAA de Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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