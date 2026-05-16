Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.000 soldados ucranianos en una jornada de combates
14:56 GMT 16.05.2026 (actualizado: 14:59 GMT 16.05.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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El Ejército ruso liberó las localidades de Borovaya y Kutkovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió unos 1.045 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 270 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 170 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 105 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 180 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de aeródromos, de transporte, energéticas y portuarias utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de montaje de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 353 aeronaves no tripuladas.
La Flota del Mar Negro destruyó 6 lanchas no tripuladas de las FFAA de Ucrania.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 146.873 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.326 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.720 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.949 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 61.727 vehículos militares especiales.
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