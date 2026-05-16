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Putin debate el panorama internacional con su homólogo emiratí, informa el Kremlin

Putin debate el panorama internacional con su homólogo emiratí, informa el Kremlin

Sputnik Mundo

El conflicto en torno a Irán y la situación en Oriente Medio han sido los temas de conversación sostenidos por el presidente ruso, Vladímir Putin y su par de... 16.05.2026, Sputnik Mundo

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Además, Putin expresó su agradecimiento a Abu Dabi —que desempeña funciones de mediación, en particular en canjes de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev— por su colaboración en la resolución de cuestiones humanitarias en el marco del conflicto en Ucrania.

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