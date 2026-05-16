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Putin debate el panorama internacional con su homólogo emiratí, informa el Kremlin
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El conflicto en torno a Irán y la situación en Oriente Medio han sido los temas de conversación sostenidos por el presidente ruso, Vladímir Putin y su par de... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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Además, Putin expresó su agradecimiento a Abu Dabi —que desempeña funciones de mediación, en particular en canjes de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev— por su colaboración en la resolución de cuestiones humanitarias en el marco del conflicto en Ucrania.
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Putin debate el panorama internacional con su homólogo emiratí, informa el Kremlin

14:58 GMT 16.05.2026
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, у el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), jeque Mohamed bin Zayed al Nahayan
El presidente ruso, Vladímir Putin, у el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), jeque Mohamed bin Zayed al Nahayan - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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El conflicto en torno a Irán y la situación en Oriente Medio han sido los temas de conversación sostenidos por el presidente ruso, Vladímir Putin y su par de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Zayed Nahyan, comunicaron desde el Kremlin.
"Ambas partes destacaron la importancia de continuar el proceso político-diplomático para alcanzar acuerdos de paz consensuados, con la debida consideración de los intereses de todos los Estados de la región", se desprende de la nota.
Además, Putin expresó su agradecimiento a Abu Dabi —que desempeña funciones de mediación, en particular en canjes de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev— por su colaboración en la resolución de cuestiones humanitarias en el marco del conflicto en Ucrania.
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