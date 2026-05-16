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Más de 2.000 corredores conmemoran el lazo entre Cuba y Rusia con la Carrera de la Amistad

Más de 2.000 corredores conmemoran el lazo entre Cuba y Rusia con la Carrera de la Amistad

Sputnik Mundo

Alrededor de 2.100 corredores en diferentes categorías participaron en la X edición presencial de la Carrera de la Amistad Cuba-Rusia, que recuerda la victoria... 16.05.2026, Sputnik Mundo

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La iniciativa se realiza desde el año 2015 y es organizada por la embajada de Moscú en La Habana, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la isla (INDER) y con el patrocinio del Gobierno ruso.La corredora y gloria del deporte en la isla, Ana Fidelia Quirot, conocida como 'La Tormenta del Caribe', afirmó a Sputnik que esta carrera, en sus más de 10 años de constituida, ha tenido un gran significado, el cual se fortalece debido a que Washington "quiere imponernos a la fuerza cosas que los cubanos no vamos a permitir".La reconocida deportista agregó que los pueblos de Cuba y Rusia siempre han sido hermanos y se han apoyado y, en el actual escenario, "Moscú ha dicho presente con su solidaridad y ayuda a nuestro país, muchos de nuestros campeones fueron formados por profesores rusos y, por tanto, es importante para los jóvenes conocer esta parte de la historia".Deporte como derecho del puebloDe manera habitual, esta iniciativa comprende un recorrido circular de 3,7 kilómetros. La línea de arranque y la meta se encuentran en las inmediaciones del edificio principal de la sede diplomática del país euroasiático, ubicada en el capitalino municipio de Playa.José Cedeño Tamaño, máster en Ciencias y director general de Educación Física y Deporte para Todos del INDER, recordó en declaraciones para este medio que Cuba atraviesa una situación económica muy fuerte, a partir de las políticas dictadas desde la Casa Blanca, no obstante, "nosotros tenemos la voluntad política de hacer este tipo de intercambios".De acuerdo con el directivo, la iniciativa se inscribe en el calendario de eventos deportivos del INDER y comunicó que constituye un circuito protegido por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), además de contar con la presencia de ambulancias y personal sanitario: "Se implementa toda una logística para que nada falle y sea un éxito total".Igualmente, aludió a la conmemoración este año del centenario del nacimiento del líder de la Revolución, Fidel Castro, y su defensa a la declaración del deporte como un derecho del pueblo. "Para nosotros esta carrera también tiene relevancia, pues hace unos días entró en vigor la ley del sistema deportivo cubano, que contribuirá al fortalecimiento institucional", ahondó.¿Por qué participar en la carrera?Rafael Lázaro Oramas Aguilera, profesor de preparación física del municipio Regla, aseguró a Sputnik que es gratificante participar en maratones populares, pues "nos llena de dopamina y nos da felicidad y, en este caso, representa nuestra cercanía con Rusia, un país que nos ha apoyado desde hace muchos años".Remofilwe Maetla, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría femenina, refirió por su parte que estudia medicina en la isla por el prestigio de este país en la difusión de la salud preventiva e intervino en este evento por los vínculos entre Pretoria y La Habana, ciudad que también es sede de la Carrera-Caminata por la Paz Mundial Nelson Mandela-Fidel Castro, en el mes de julio.Eulogio Jorge Rodríguez Alcolea, corredor frecuente en este tipo de escenarios y profesor de una universidad de Ciencias Médicas, ha participado en todas las carreras de amistad Cuba-Rusia y, en algunas de ellas, ha resultado premiado.Otro de los participantes, el obrero agrícola Michel Fernández, interviene en esta cita deportiva por iniciativa propia y en defensa de la estabilidad internacional, en este sentido, afirma que "Cuba es un país de paz y tranquilidad, y de esta manera le damos un apoyo al pueblo y Gobierno ruso, con alegría y amor, un mundo mejor es posible, como decía Fidel Castro".La estudiante de medicina Aylén Lastre Mendoza acudió por tercera vez a este certamen y manifestó a Sputnik que es un orgullo y un privilegio asistir a este tipo de encuentros que celebran la histórica amistad entre La Habana y Moscú. "Rusia ha sido un gran amigo, nos ha apoyado en momentos difíciles y Cuba está dispuesta a hacer lo que sea necesario por esa nación", expresó.Para Rogelio Brito, licenciado en Cultura Física y entrenador en dos gimnasios privados, en tiempos de crisis el deporte es "uno de los pilares fundamentales que nos puede salvar la vida", asimismo, reconoció la relevancia del encuentro, ya que "este es de los países que más ayuda nos ha brindado en todas las esferas".

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