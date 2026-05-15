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Los BRICS instan a levantar las restricciones económicas y financieras impuestas a Cuba
Los BRICS instan a levantar las restricciones económicas y financieras impuestas a Cuba
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Los cancilleres de los países de los BRICS reiteraron la necesidad de poner fin a las medidas restrictivas contra La Habana, se desprende de la declaración... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Los ministros recordaron la resolución de la Asamblea General de la ONU de 2025 que insta a levantar el bloqueo y fue adoptada con 165 votos a favor, 12 abstenciones y solo 7 votos en contra: Estados Unidos, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay, Israel y Ucrania.En cuanto a otros temas de la agenda internacional, los ministros abogaron por una representación geográfica equitativa en la Secretaría de la ONU y otras organizaciones internacionales.En particular, recalcaron que "solo un representante de América Latina y el Caribe ha ocupado este cargo en toda la historia". Además, destacaron el desequilibrio de género que existe al ocupar el cargo de secretario general de la ONU.Entre otras cuestiones, los ministros hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Palestina en la puesta en marcha de reformas destinadas a "hacer realidad las legítimas aspiraciones de los palestinos a la independencia y a la creación de un Estado". Asimismo, apelaron a Israel para que retire sus tropas del territorio libanés, se desprende de la declaración.
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Los BRICS instan a levantar las restricciones económicas y financieras impuestas a Cuba

12:41 GMT 15.05.2026
© AP Photo / Manish SwarupLos cancilleres de los paises-miembros de los BRICS durante la reunión ministerial de ese grupo en la India
Los cancilleres de los paises-miembros de los BRICS durante la reunión ministerial de ese grupo en la India - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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Los cancilleres de los países de los BRICS reiteraron la necesidad de poner fin a las medidas restrictivas contra La Habana, se desprende de la declaración final de la cumbre ministerial celebrada en Nueva Deli.
"Los ministros expresaron su preocupación por la escalada de la situación en torno a Cuba. En este sentido, reafirmaron la necesidad de poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras contra la isla", reza el documento.
Los ministros recordaron la resolución de la Asamblea General de la ONU de 2025 que insta a levantar el bloqueo y fue adoptada con 165 votos a favor, 12 abstenciones y solo 7 votos en contra: Estados Unidos, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay, Israel y Ucrania.
En cuanto a otros temas de la agenda internacional, los ministros abogaron por una representación geográfica equitativa en la Secretaría de la ONU y otras organizaciones internacionales.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, asiste a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, en la residencia estatal Diaoyutai en Pekín, China, el 12 de mayo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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13 de mayo, 15:49 GMT
En particular, recalcaron que "solo un representante de América Latina y el Caribe ha ocupado este cargo en toda la historia". Además, destacaron el desequilibrio de género que existe al ocupar el cargo de secretario general de la ONU.
Entre otras cuestiones, los ministros hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Palestina en la puesta en marcha de reformas destinadas a "hacer realidad las legítimas aspiraciones de los palestinos a la independencia y a la creación de un Estado". Asimismo, apelaron a Israel para que retire sus tropas del territorio libanés, se desprende de la declaración.
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