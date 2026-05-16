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"Hombro a hombro con Cuba": Moscú reafirma su disposición a seguir con el apoyo a La Habana
"Hombro a hombro con Cuba": Moscú reafirma su disposición a seguir con el apoyo a La Habana
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Rusia seguirá brindando apoyo a Cuba en relación con el bloqueo que Estados Unidos ejerce sobre la isla, declaró a los periodistas el viceministro de Asuntos... 16.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-16T10:14+0000
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Añadió que Rusia se encuentra en contacto constante con representantes de las autoridades cubanas y está al tanto de la evolución de los acontecimientos relacionados con la presión que ejerce Washington sobre el Gobierno del país caribeño. Este diálogo es de confianza y sustancioso, declaró el viceministro ruso, al agregar que la comunicación continuará."Estamos indignados con el nivel de cinismo con el que Estados Unidos, por un lado, endurece el bloqueo de la isla —absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista—, y, por otro lado, demuestra una supuesta disposición al diálogo", postuló Riabkov.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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"Hombro a hombro con Cuba": Moscú reafirma su disposición a seguir con el apoyo a La Habana
Rusia seguirá brindando apoyo a Cuba en relación con el bloqueo que Estados Unidos ejerce sobre la isla, declaró a los periodistas el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. También calificó de "absolutamente ilegales" las tácticas de presión por parte de Washington.
"Estamos hombro a hombro con Cuba y, insisto, no renunciamos a nuestra línea de principio de apoyar a un Estado con el que nos unen vínculos históricos y que nos brinda un valioso respaldo en los foros internacionales, con el que colaboramos en muchos aspectos de la configuración de un nuevo orden mundial", indicó Riabkov.
Añadió que Rusia se encuentra en contacto constante con representantes de las autoridades cubanas y está al tanto de la evolución de los acontecimientos relacionados con la presión que ejerce Washington sobre el Gobierno del país caribeño. Este diálogo es de confianza y sustancioso, declaró el viceministro ruso, al agregar que la comunicación continuará.
"Estamos indignados con el nivel de cinismo con el que Estados Unidos, por un lado, endurece el bloqueo de la isla
—absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista—, y, por otro lado, demuestra una supuesta disposición al diálogo", postuló Riabkov.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles
a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional"
debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla
y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar
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