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Los biolaboratorios estadounidenses albergan "una bomba de tiempo biológica", advierte un experto

Los biolaboratorios estadounidenses albergan "una bomba de tiempo biológica", advierte un experto

Sputnik Mundo

El repentino cambio de postura de EEUU sobre los biolaboratorios encierra un profundo trasfondo político y de inteligencia, explicó a Sputnik el experto... 16.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-16T18:48+0000

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En sus palabras, la "franqueza política" de Washington tiene como objetivo atribuir la responsabilidad de posibles infracciones a las administraciones anteriores. La parte estadounidense intenta construir deliberadamente una imagen de sus programas como "investigaciones de carácter defensivo" antes de que los detalles sean revelados por fuentes de terceros.Peligro potencial de los biolaboratoriosLas investigaciones sobre la potenciación de la función de los virus, que consisten en modificarlos para hacerlos más contagiosos o letales bajo el pretexto de estudiar métodos para combatirlos, representan la mayor amenaza. El experto considera que este tipo de investigaciones pueden convertirse en una "bomba de tiempo biológica", capaz de provocar una pandemia global artificial que amenace a toda la humanidad.En la misma línea, el analista destaca el riesgo de fugas de virus por fallos en los sistemas de seguridad, que podrían acabar con la propagación de patógenos peligrosos en el medioambiente.A la vez, hace hincapié en la creciente preocupación por el uso de datos genéticos para crear armas biológicas dirigidas contra grupos étnicos o raciales, calificándolo de "grave violación ética y humanitaria".Exigencia de responsabilidadAunque resulta difícil exigir responsabilidades a grandes potencias en materia de seguridad biológica, esto es posible mediante la aplicación del artículo 6 de la Convención sobre armas biológicas o a través de comisiones internacionales de investigación independientes, recuerda el especialista. El experto subrayó que cualquier prueba del desarrollo de armas biológicas ofensivas o de la realización de experimentos con seres humanos sin su consentimiento puede calificarse de "crimen contra la humanidad" de conformidad con los Principios de Núremberg.Saber también recordó que "Rusia ya advirtió hace más de 15 años sobre la amenaza que suponían los laboratorios biológicos estadounidenses ubicados fuera de EEUU". El reconocimiento por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses de la existencia de este tipo de laboratorios significa "una victoria de la verdad frente al bloqueo informativo". Sin embargo, según el investigador, la cuestión principal es la siguiente: ¿se suspenderán realmente estos programas o simplemente serán legalizados bajo nuevos nombres?

https://noticiaslatam.lat/20260515/la-existencia-de-biolaboratorios-en-ucrania-seria-algo-muy-preocupante-para-la-seguridad-global-1173459086.html

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