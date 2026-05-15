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La existencia de biolaboratorios en Ucrania "sería algo muy preocupante" para la seguridad global, observan analistas

La existencia de biolaboratorios en Ucrania "sería algo muy preocupante" para la seguridad global, observan analistas

Sputnik Mundo

La directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, informó que se están revisando más de 120 laboratorios biológicos financiados por los... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el experto, "si se comprueba finalmente la existencia de estos laboratorios clandestinos, sería muy preocupante, porque además serían laboratorios que recibían financiamiento de EEUU incluso desde antes del conflicto [ucraniano], o al menos eso es lo que denuncian".Gabbard ha dicho que Washington averigua los patógenos que albergan estos laboratorios y la investigación que están llevando a cabo para detener los peligrosos estudios de ganancia de función que suponen una amenaza para la salud del pueblo estadounidense y de la comunidad global.Los laboratorios biológicos de Kiev confirmarían "la agresividad de Occidente" contra RusiaSi se confirma la existencia de este tipo de centros en territorio ucraniano —tal y como lo está investigando la inteligencia de EEUU—, se demostraría que la información difundida en múltiples ocasiones por Rusia sobre esos hechos no fue propaganda, como sugirieron muchos medios corporativos occidentales, observa en entrevista con Sputnik Mauricio Alonso Estévez, internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana con especialidad en geopolítica en Eurasia.Para el experto, estos biolaboratorios ponen de manifiesto que la operación militar especial rusa fue también "una respuesta ante la creciente agresividad de Occidente, y de la OTAN particularmente, contra Rusia a través de Ucrania"."El hecho de que Tulsi Gabbard [directora de Inteligencia de EEUU] reconozca este tipo de condiciones demuestra que Rusia no estaba equivocada y que el problema es mucho más grande y estructural y no se limita pues particularmente al conflicto en Ucrania", agrega Estévez.

https://noticiaslatam.lat/20260514/ucrania-es-hoy-un-imperio-criminal-que-alimenta-la-violencia-por-el-mundo-advierte-la-cancilleria-1173451220.html

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