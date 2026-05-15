La existencia de biolaboratorios en Ucrania "sería algo muy preocupante" para la seguridad global, observan analistas
© Sputnik / Denis Aslanov / Acceder al contenido multimediaCartel de advertencia en la puerta del laboratorio biológico
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La directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, informó que se están revisando más de 120 laboratorios biológicos financiados por los contribuyentes estadounidenses en el extranjero, centrándose en aquellos que ejercen actividades "de alto riesgo". Según las autoridades estadounidenses, 40 de estos centros están en Ucrania.
"El asunto de los laboratorios biológicos en Ucrania es gravísimo. El uso de armas biológicas (...) sería algo muy grave para el estado de salud del derecho internacional, porque recordemos que hay una Convención sobre Armas Biológicas desde la década de 1970, que prohíbe expresamente su fabricación y utilización", dice a Sputnik Juan Daniel Garay Saldaña, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el experto, "si se comprueba finalmente la existencia de estos laboratorios clandestinos, sería muy preocupante, porque además serían laboratorios que recibían financiamiento de EEUU incluso desde antes del conflicto [ucraniano], o al menos eso es lo que denuncian".
Gabbard ha dicho que Washington averigua los patógenos que albergan estos laboratorios y la investigación que están llevando a cabo para detener los peligrosos estudios de ganancia de función que suponen una amenaza para la salud del pueblo estadounidense y de la comunidad global.
"De confirmarse las investigaciones, sería algo muy preocupante para la seguridad global, perosobre todo para la seguridad europea", apunta Garay Saldaña.
Los laboratorios biológicos de Kiev confirmarían "la agresividad de Occidente" contra Rusia
Si se confirma la existencia de este tipo de centros en territorio ucraniano —tal y como lo está investigando la inteligencia de EEUU—, se demostraría que la información difundida en múltiples ocasiones por Rusia sobre esos hechos no fue propaganda, como sugirieron muchos medios corporativos occidentales, observa en entrevista con Sputnik Mauricio Alonso Estévez, internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana con especialidad en geopolítica en Eurasia.
"Lo que vemos en esta cuestión de los laboratorios [biológicos] en Ucrania es que Rusia no se equivoca al afirmar que la agresividad de Occidente existe antes del inicio de la operación militar especial, y que esta agresividad podría ir en aumento", señala el analista.
Para el experto, estos biolaboratorios ponen de manifiesto que la operación militar especial rusa fue también "una respuesta ante la creciente agresividad de Occidente, y de la OTAN particularmente, contra Rusia a través de Ucrania".
"El hecho de que Tulsi Gabbard [directora de Inteligencia de EEUU] reconozca este tipo de condiciones demuestra que Rusia no estaba equivocada y que el problema es mucho más grande y estructural y no se limita pues particularmente al conflicto en Ucrania", agrega Estévez.
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