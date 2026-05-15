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EEUU investigará qué ocurre en sus biolaboratorios extranjeros
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Estados Unidos cuenta con más de 300 laboratorios biológicos en el extranjero, incluidos más de 40 en Ucrania. La investigación iniciada por la Oficina de la... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik revela los datos clave sobre los biolaboratorios estadounidenses en el mundo.
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EEUU investigará qué ocurre en sus biolaboratorios extranjeros
Estados Unidos cuenta con más de 300 laboratorios biológicos en el extranjero, incluidos más de 40 en Ucrania. La investigación iniciada por la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EEUU sobre sus instalaciones señala una creciente preocupación por los riesgos relacionados con la bioseguridad y la seguridad.
Sputnik revela los datos clave sobre los biolaboratorios estadounidenses en el mundo.