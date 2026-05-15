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EEUU investigará qué ocurre en sus biolaboratorios extranjeros

EEUU investigará qué ocurre en sus biolaboratorios extranjeros

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Estados Unidos cuenta con más de 300 laboratorios biológicos en el extranjero, incluidos más de 40 en Ucrania. La investigación iniciada por la Oficina de la... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik revela los datos clave sobre los biolaboratorios estadounidenses en el mundo.

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