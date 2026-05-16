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Las pruebas del Sarmat no persiguen socavar la estabilidad estratégica, asegura el vicecanciller ruso
Las pruebas del Sarmat no persiguen socavar la estabilidad estratégica, asegura el vicecanciller ruso
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Moscú no tiene intención de adoptar ninguna medida que pueda poner en peligro la estabilidad estratégica, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi... 16.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el titular, "anteriormente era habitual" que las medidas sobre la incorporación de sistemas estratégicos al arsenal de un país no se anunciaran a posteriori, "sino tras determinados intercambios de información, explicó el titular".Aclaró que el sistema de misiles ruso Sarmat supera "con total garantía" todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y aquellos que aún se encuentran en fase de desarrollo. En sus palabras, los expertos occidentales son plenamente conscientes de que, en estos momentos, nadie más en el mundo dispone de sistemas similares."No quieren hacer publicidad del Sarmat, pero el Sarmat no necesita publicidad", ironizó el vicecanciller ruso.Riabkov apuntó que Rusia mostrará su potencial en materia de armamento estratégico para "calmar los ánimos" en Occidente.Además, Riabkov mencionó que Moscú se toma con ironía la reacción cuasi indiferente de los países occidentales ante las pruebas del misil."No esperábamos, no esperamos ni esperaremos jamás ninguna reacción por parte de nuestros adversarios y oponentes occidentales ante las pruebas de cualquiera de nuestros sistemas avanzados. Entendemos que, para ellos, cada episodio, cada acontecimiento de este tipo, es un pretexto para mostrar una aparente indiferencia", aclaró.Agregó que a quienes sueñan con derrotar a Rusia, "ningún paraguas les salvará".Con anterioridad, el país euroasiático realizó el lanzamiento de prueba de un misil Sarmat de nueva generación, con capacidad nuclear y un alcance de más de 35.000 kilómetros en trayectorias suborbitales, suficiente para alcanzar cualquier punto del planeta.
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Las pruebas del Sarmat no persiguen socavar la estabilidad estratégica, asegura el vicecanciller ruso

12:48 GMT 16.05.2026 (actualizado: 12:50 GMT 16.05.2026)
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Misil balístico ruso Sarmat - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
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Moscú no tiene intención de adoptar ninguna medida que pueda poner en peligro la estabilidad estratégica, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al referirse a las pruebas recientes del complejo de misiles Sarmat. No obstante, Rusia seguirá demostrando su potencial para "calmar los ánimos" en Occidente, agregó.
De acuerdo con el titular, "anteriormente era habitual" que las medidas sobre la incorporación de sistemas estratégicos al arsenal de un país no se anunciaran a posteriori, "sino tras determinados intercambios de información, explicó el titular".

"No estoy autorizado a revelar los detalles, pero puedo decir que, en todas estas situaciones, Moscú se guía por la conciencia y la comprensión de que no debe socavar la estabilidad estratégica", subrayó Riabkov.

Aclaró que el sistema de misiles ruso Sarmat supera "con total garantía" todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y aquellos que aún se encuentran en fase de desarrollo. En sus palabras, los expertos occidentales son plenamente conscientes de que, en estos momentos, nadie más en el mundo dispone de sistemas similares.
"No quieren hacer publicidad del Sarmat, pero el Sarmat no necesita publicidad", ironizó el vicecanciller ruso.
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Riabkov apuntó que Rusia mostrará su potencial en materia de armamento estratégico para "calmar los ánimos" en Occidente.

"Debemos demostrar con seguridad, serenidad, firmeza y responsabilidad nuestras propias capacidades para calmar los ánimos [en Occidente]", aseveró.

Además, Riabkov mencionó que Moscú se toma con ironía la reacción cuasi indiferente de los países occidentales ante las pruebas del misil.
"No esperábamos, no esperamos ni esperaremos jamás ninguna reacción por parte de nuestros adversarios y oponentes occidentales ante las pruebas de cualquiera de nuestros sistemas avanzados. Entendemos que, para ellos, cada episodio, cada acontecimiento de este tipo, es un pretexto para mostrar una aparente indiferencia", aclaró.
Agregó que a quienes sueñan con derrotar a Rusia, "ningún paraguas les salvará".
Con anterioridad, el país euroasiático realizó el lanzamiento de prueba de un misil Sarmat de nueva generación, con capacidad nuclear y un alcance de más de 35.000 kilómetros en trayectorias suborbitales, suficiente para alcanzar cualquier punto del planeta.
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