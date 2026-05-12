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"El más potente del mundo": Putin revela detalles sobre las recientes pruebas del Sarmat

"El más potente del mundo": Putin revela detalles sobre las recientes pruebas del Sarmat

Sputnik Mundo

Las Tropas de Misiles de Designación Estratégica de Rusia llevaron a cabo con éxito el lanzamiento del nuevo misil Sarmat, informó al presidente del país... 12.05.2026, Sputnik Mundo

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"Hoy, a las 11:15 horas, las Fuerzas de Misiles Estratégicos llevaron a cabo el lanzamiento del nuevo misil balístico intercontinental pesado de propulsión líquida Sarmat. El lanzamiento fue un éxito, la misión se cumplió", señaló.A su vez, el mandatario felicitó a las Tropas de Misiles de Designación Estratégica de Rusia por el éxito de las pruebas del innovador sistema y les deseó más logros en el futuro.El RS-28 Sarmat es un sistema ruso de misiles estratégicos basado en silos de quinta generación, cuya pieza central son los misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido (designación de la OTAN: SS-X-30).El desarrollo del misil comenzó en la década de 2000. Su principal particularidad radica en que fue creado íntegramente en Rusia. La industria nacional nunca antes había producido un sistema militar de tal envergadura.Tras la retirada de EEUU del Tratado ABM, Rusia se vio obligada a considerar cómo garantizar su seguridad estratégicaEl trabajo para mejorar las fuerzas de disuasión de Rusia no ha cesado desde la década de los 2000, destacó el jefe de Estado.Agregó que el trabajo en el desarrollo del misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik y del vehículo submarino no tripulado Poseidon se encuentra en su fase final."El trabajo en dos sistemas con pequeños sistemas de propulsión nuclear se encuentra en su fase final: en el vehículo submarino no tripulado Poseidon y en el misil de crucero de alcance global Burevestnik", declaró Putin.Asimismo, añadió que Rusia continúa trabajando en la mejora del misil Kinzhal, incluyendo el aumento de la precisión en su versión no nuclear.

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