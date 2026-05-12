https://noticiaslatam.lat/20260512/el-kremlin-explica-cuando-la-operacion-especial-militar-podria-terminar--1173427264.html

El Kremlin explica cuándo la operación especial militar podría terminar

El Kremlin explica cuándo la operación especial militar podría terminar

Sputnik Mundo

La operación militar especial en Ucrania podría cesar en cualquier momento, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, para ello, "el régimen... 12.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-12T10:15+0000

2026-05-12T10:15+0000

2026-05-12T10:15+0000

internacional

dmitri peskov

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0c/1173426812_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_0fe842063baab19c992c42f46f4ad2f4.jpg

La operación especial militar "podría detenerse en cualquier momento, tan pronto como el régimen de Kiev —y [Volodímir] Zelenski— asuman la responsabilidad y tomen la decisión necesaria. Kiev es plenamente consciente de las decisiones que deben tomarse", destacó Peskov a la prensa.Recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró nuevamente que su país sigue abierto a los contactos sobre la crisis ucraniana y acoge con satisfacción los esfuerzos mediadores de Washington.Asimismo, Peskov subrayó que Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski en Moscú para dialogar en cualquier momento, y en otro lugar para terminar con el proceso."Para finalizar el proceso, para poner punto final, todavía hay deberes pendientes", puntualizó.El 9 de mayo, el mandatario ruso indicó en una rueda de prensa que la cuestión ucraniana se acercaba a su fin. Peskov insistió en que los avances alcanzados durante las negociaciones realmente permiten confirmar que el fin del conflicto está cerca.

https://noticiaslatam.lat/20260511/panorama-incierto-la-ue-enfrenta-dudas-sobre-su-capacidad-para-armar-a-ucrania-reportan-medios-1173414150.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri peskov, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto