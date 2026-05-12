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El Kremlin explica cuándo la operación especial militar podría terminar
El Kremlin explica cuándo la operación especial militar podría terminar
Sputnik Mundo
La operación militar especial en Ucrania podría cesar en cualquier momento, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, para ello, "el régimen... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T10:15+0000
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La operación especial militar "podría detenerse en cualquier momento, tan pronto como el régimen de Kiev —y [Volodímir] Zelenski— asuman la responsabilidad y tomen la decisión necesaria. Kiev es plenamente consciente de las decisiones que deben tomarse", destacó Peskov a la prensa.Recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró nuevamente que su país sigue abierto a los contactos sobre la crisis ucraniana y acoge con satisfacción los esfuerzos mediadores de Washington.Asimismo, Peskov subrayó que Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski en Moscú para dialogar en cualquier momento, y en otro lugar para terminar con el proceso."Para finalizar el proceso, para poner punto final, todavía hay deberes pendientes", puntualizó.El 9 de mayo, el mandatario ruso indicó en una rueda de prensa que la cuestión ucraniana se acercaba a su fin. Peskov insistió en que los avances alcanzados durante las negociaciones realmente permiten confirmar que el fin del conflicto está cerca.
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El Kremlin explica cuándo la operación especial militar podría terminar
La operación militar especial en Ucrania podría cesar en cualquier momento, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, para ello, "el régimen de Kiev" debe tomar una decisión crucial, de la que ya tiene conocimiento, agregó el vocero.
La operación especial militar
"podría detenerse en cualquier momento, tan pronto como el régimen de Kiev —y [Volodímir] Zelenski— asuman la responsabilidad y tomen la decisión necesaria. Kiev es plenamente consciente de las decisiones que deben tomarse", destacó Peskov
a la prensa.
Recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró nuevamente que su país sigue abierto a los contactos
sobre la crisis ucraniana y acoge con satisfacción los esfuerzos mediadores de Washington.
"El presidente dijo que Rusia seguía abierta a los contactos, dijo que se había hecho determinado trabajo en las negociaciones a tres bandas y dijo que saludábamos la continuación de las gestiones mediadoras de Estados Unidos", señaló.
Asimismo, Peskov subrayó que Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski en Moscú para dialogar en cualquier momento, y en otro lugar para terminar con el proceso.
"Para finalizar el proceso, para poner punto final, todavía hay deberes pendientes", puntualizó.
El 9 de mayo, el mandatario ruso indicó en una rueda de prensa que la cuestión ucraniana se acercaba a su fin. Peskov insistió en que los avances alcanzados durante las negociaciones realmente permiten confirmar que el fin del conflicto está cerca.