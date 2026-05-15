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China se planta ante EEUU en temas clave durante la visita de Trump, afirma un analista

China se planta ante EEUU en temas clave durante la visita de Trump, afirma un analista

Sputnik Mundo

La visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a la capital china, Pekín, no cambió considerablemente la dinámica de las relaciones... 15.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-15T19:04+0000

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China se mantuvo firme en las cuestiones fundamentales en diálogo con EEUU, compartió el experto. En particular, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió directamente a su homólogo estadounidense que la cuestión de la isla de Taiwán es una línea roja y que "un mal manejo de la situación podría desembocar en un conflicto".Con ello, el experto apuntó a la falta de avances significativos en materia de restricciones tecnológicas, controles de exportación o desequilibrios comerciales estructurales y subrayó la preponderancia económica, industrial y estratégica del país asiático."China se encuentra en una posición mucho más fuerte que hace nueve años —económica, industrial y estratégicamente— y no está dispuesta a hacer concesiones bajo presión", sostuvo.En este contexto, el especialista observó que China supo acondicionarse a las medidas de contención lanzadas por Washington en su contra.A la vez, recalcó que la economía y la base industrial que actualmente posee el gigante asiático, le otorgan una ventaja que Estados Unidos ya no tiene de forma unilateral, por lo que el Gobierno chino "simplemente no tiene por qué ceder"."No surgió ninguna concesión significativa porque China negocia desde la capacidad, no desde el miedo", concluyó.

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