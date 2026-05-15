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Rusia libera 3 localidades y derriba 2.241 drones en una semana de combates
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El Ejército ruso liberó 3 localidades en varias regiones y derribó 2.241 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Chaikovka, en la región de Járkov, Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, así como Charívnoye, en la región de Zaporozhie.Del 12 al 15 de mayo, en respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y dos combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, instalaciones de infraestructura de combustible y energía, de transporte y portuaria, utilizadas por las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, depósitos de municiones y combustible, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.La defensa antiaérea rusa interceptó 18 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles Neptun y derribó 2.241 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera 3 localidades y derriba 2.241 drones en una semana de combates
El Ejército ruso liberó 3 localidades en varias regiones y derribó 2.241 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Ucrania perdió unos 6.785 soldados en los últimos 7 días de combates.
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Chaikovka, en la región de Járkov, Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, así como Charívnoye, en la región de Zaporozhie.
Del 12 al 15 de mayo, en respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y dos combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, instalaciones de infraestructura de combustible y energía, de transporte y portuaria, utilizadas por las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, depósitos de municiones y combustible, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.
La defensa antiaérea rusa interceptó 18 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles Neptun y derribó 2.241 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 146.520 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.310 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.719 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.936 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 61.649 vehículos militares especiales.
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