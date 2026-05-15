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Rusia libera 3 localidades y derriba 2.241 drones en una semana de combates

Rusia libera 3 localidades y derriba 2.241 drones en una semana de combates

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El Ejército ruso liberó 3 localidades en varias regiones y derribó 2.241 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el... 15.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-15T15:52+0000

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Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Chaikovka, en la región de Járkov, Nikoláyevka, en la república popular de Donetsk, así como Charívnoye, en la región de Zaporozhie.Del 12 al 15 de mayo, en respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y dos combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, instalaciones de infraestructura de combustible y energía, de transporte y portuaria, utilizadas por las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, depósitos de municiones y combustible, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.La defensa antiaérea rusa interceptó 18 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 3 misiles Neptun y derribó 2.241 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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