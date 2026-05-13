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"Baño de sangre": El canciller cubano advierte sobre una catástrofe humanitaria debido a la agresión de EEUU
"Baño de sangre": El canciller cubano advierte sobre una catástrofe humanitaria debido a la agresión de EEUU
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La agresión militar de Estados Unidos contra Cuba tendría un grave impacto humanitario, declaró el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, en la red social X. 13.05.2026, Sputnik Mundo
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Una operación de tal naturaleza, explicó el canciller, conduciría a pérdidas de vidas tanto entre la población cubana como entre ciudadanos estadounidenses, es "un hecho al que solo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras"."No existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto para que una superpotencia como EEUU agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza, por la pretención de unos pocos de cambiar su sistema político o su Gobierno", añadió.A principios de mayo, Trump afirmó que podría tomar Cuba "de inmediato" tras concluir "el trabajo con Irán", y anunció su intención de enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas de la isla. El mandatario firmó ese día una orden ejecutiva que impone sanciones a cualquier entidad financiera extranjera que realice transacciones en nombre de personas o empresas en Cuba sujetas a sanciones estadounidenses.Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza a la isla con una agresión militar.
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"Baño de sangre": El canciller cubano advierte sobre una catástrofe humanitaria debido a la agresión de EEUU

15:49 GMT 13.05.2026
© AP Photo / FLORENCE LOBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, asiste a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, en la residencia estatal Diaoyutai en Pekín, China, el 12 de mayo de 2025
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, asiste a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, en la residencia estatal Diaoyutai en Pekín, China, el 12 de mayo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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La agresión militar de Estados Unidos contra Cuba tendría un grave impacto humanitario, declaró el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, en la red social X.
"Una agresión militar de EEUU contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre", expresó.
Una operación de tal naturaleza, explicó el canciller, conduciría a pérdidas de vidas tanto entre la población cubana como entre ciudadanos estadounidenses, es "un hecho al que solo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras".
"No existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto para que una superpotencia como EEUU agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza, por la pretención de unos pocos de cambiar su sistema político o su Gobierno", añadió.
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A principios de mayo, Trump afirmó que podría tomar Cuba "de inmediato" tras concluir "el trabajo con Irán", y anunció su intención de enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas de la isla. El mandatario firmó ese día una orden ejecutiva que impone sanciones a cualquier entidad financiera extranjera que realice transacciones en nombre de personas o empresas en Cuba sujetas a sanciones estadounidenses.
Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza a la isla con una agresión militar.
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