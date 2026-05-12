"Cuba no es una amenaza", revira Díaz-Canel a señalamientos del Pentágono

Asimismo, el mandatario caribeño resaltó que las medidas de Washington contra la isla, mismas que han afectado a la población en general, muestran que las palabras de Hegseth no son ciertas. "Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región. Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme", puntualizó.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó los dichos del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien señaló que la mayor de las Antillas era "una amenaza para la seguridad nacional" del país norteamericano.
"Señalar a Cuba como amenaza es, en primer lugar, cínico. Por lo que prueba la historia y por lo que dicen los hechos ahora mismo: cada día sale una nueva amenaza de EEUU hacia Cuba", dijo en redes sociales.
Asimismo, el mandatario caribeño resaltó que las medidas de Washington contra la isla, mismas que han afectado a la población en general, muestran que las palabras de Hegseth no son ciertas.
"Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región. Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme", puntualizó.
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