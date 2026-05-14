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Acusación penal contra el candidato peruano Roberto Sánchez busca debilitar su candidatura, asegura analista
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La acusación penal contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez apunta a debilitar su imagen pública de cara a la segunda vuelta en la que... 14.05.2026, Sputnik Mundo
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Mientras los organismos electorales del país sudamericano estiman que el abanderado de Juntos por el Perú, pasará a la segunda vuelta fijada el 7 de junio, una acusación penal hecha por el Ministerio Público local amenaza con desestabilizar al político.Un informe del diario peruano El Comercio dio cuenta de que el Ministerio Público peruano solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por delitos de "falseamiento de la información" sobre aportes de campaña que su fuerza política presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2018 y 2020.La investigación afirma que Sánchez aseguró en su declaración que no había recibido aportes partidarios cuando en realidad habría, de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, tuvo en su favor aportes por 200.000 soles, algo más de 58.000 dólares.El Ministerio Público solicitó la pena de "inhabilitación definitiva" contra el candidato, que el 7 de junio buscaría alcanzar la Presidencia de Perú ante la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. De acuerdo al matutino peruano, el caso tendrá una nueva audiencia el 27 de mayo.La acusación fue rechazada por el propio Sánchez, que aseguró a medios peruanos que esa causa se había iniciado en 2018 por un supuesto "fraude" por utilizar en su favor fondos del partido, aunque ese delito fue finalmente archivado por la Justicia. Para el candidato, la noticia busca utilizar "como refrito" una acusación que todavía queda en la causa por la supuesta falsa declaración, que también rechazó y consideró "un delito menor".Sánchez afirmó que la acusación es parte de "una campaña que saca titulares malintencionados y ajenos a la verdad" por parte, según aseguró, de "una derecha bruta y achorada que está acostumbrada a insultar y calumniar".Una causa coyunturalEn diálogo con Sputnik, el analista político peruano Martín Manco explicó que la acusación contra Sánchez no parece ser "grave" y se lee más como una causa "coyuntural", alentada por el ascenso electoral del político, que a comienzos de 2026 no aparecía entre los favoritos en las encuestas pero que, finalmente, logró ubicarse en el segundo puesto con el 12% de los votos.Para el analista, el rápido crecimiento electoral de Sánchez y la plataforma política de Juntos por el Perú lleva a "sectores que están temerosos de algún cambio" a buscar desacreditar la figura del candidato con acusaciones en su contra. En ese sentido, Manco consideró que la postulación del líder izquierdista es vista como una posibilidad de cambios en el modelo económico que Perú ha mantenido en los últimos veinte años con la permanencia del economista Julio Velarde al frente del Banco Central del Perú desde el año 2006.Si bien Sánchez ha dicho que respetaría la autonomía del Banco Central peruano, ha evitado ratificar la permanencia de Velarde al frente de la institución. Además, en su programa de gobierno propone pasar "de una economía extractiva y desigual a una productiva y soberana", priorizando la agricultura familiar y la economía popular.Una campaña del miedoEn opinión de Manco, la nueva acusación del Ministerio Público no logrará sacar a Sánchez formalmente de la contienda electoral, dado que la cita del 27 de mayo no es más que una audiencia de control de acusación. "Dudo mucho que algún juez ampare una denuncia y termine pasando a juicio oral y aunque así fuera no habrá condena y podrá seguir como candidato", explicó.De todos modos, la denuncia sí podría apuntar a afectar su imagen ante la opinión pública en el último tramo de la campaña y en el marco de un escenario de extrema paridad. Un sondeo hecho por la consultora Ipsos a finales de abril indicaba que Sánchez y Fujimori empatan en 38%.En ese sentido, recordó que el fujimorismo también había implementado "campañas del miedo" contra otros contendientes como Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 o Pedro Castillo en 2021. "Pero en este caso la campaña va hacia el terror, va a ser más fuerte", apuntó.De todas maneras, el éxito de este tipo de campañas puede ser relativo en un país en el que "el peruano promedio se acostumbró a cambiar de presidente cada año" y "quien entre, de repente dura un año o máximo dos".
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Acusación penal contra el candidato peruano Roberto Sánchez busca debilitar su candidatura, asegura analista

01:35 GMT 14.05.2026
© Foto : X/ @RobertoSanchPEl candidato presidencial peruano Roberto Sánchez durante un acto de su partido, Juntos por el Perú, en abril de 2026
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez durante un acto de su partido, Juntos por el Perú, en abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 14.05.2026
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Sergio Pintado
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La acusación penal contra el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez apunta a debilitar su imagen pública de cara a la segunda vuelta en la que enfrentaría a Keiko Fujimori, dijo a Sputnik el analista político Martín Manco. Para el experto, el fujimorismo apunta a desatar una "campaña del miedo" contra el postulante de izquierda.
Mientras los organismos electorales del país sudamericano estiman que el abanderado de Juntos por el Perú, pasará a la segunda vuelta fijada el 7 de junio, una acusación penal hecha por el Ministerio Público local amenaza con desestabilizar al político.
Un informe del diario peruano El Comercio dio cuenta de que el Ministerio Público peruano solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por delitos de "falseamiento de la información" sobre aportes de campaña que su fuerza política presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2018 y 2020.
La investigación afirma que Sánchez aseguró en su declaración que no había recibido aportes partidarios cuando en realidad habría, de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, tuvo en su favor aportes por 200.000 soles, algo más de 58.000 dólares.
El Ministerio Público solicitó la pena de "inhabilitación definitiva" contra el candidato, que el 7 de junio buscaría alcanzar la Presidencia de Perú ante la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. De acuerdo al matutino peruano, el caso tendrá una nueva audiencia el 27 de mayo.
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La acusación fue rechazada por el propio Sánchez, que aseguró a medios peruanos que esa causa se había iniciado en 2018 por un supuesto "fraude" por utilizar en su favor fondos del partido, aunque ese delito fue finalmente archivado por la Justicia. Para el candidato, la noticia busca utilizar "como refrito" una acusación que todavía queda en la causa por la supuesta falsa declaración, que también rechazó y consideró "un delito menor".
Sánchez afirmó que la acusación es parte de "una campaña que saca titulares malintencionados y ajenos a la verdad" por parte, según aseguró, de "una derecha bruta y achorada que está acostumbrada a insultar y calumniar".

Una causa coyuntural

En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Martín Manco explicó que la acusación contra Sánchez no parece ser "grave" y se lee más como una causa "coyuntural", alentada por el ascenso electoral del político, que a comienzos de 2026 no aparecía entre los favoritos en las encuestas pero que, finalmente, logró ubicarse en el segundo puesto con el 12% de los votos.

"Si Sánchez no se hubiera dado a notar, nadie lo hubiera acusado. Ahora es un candidato que [pasaría] a la segunda vuelta y desde algunos sectores consideran que, si no lo pudieron bajar de la forma 'tranquila', hay que hacerlo 'de la forma mala'", apuntó Manco.

Para el analista, el rápido crecimiento electoral de Sánchez y la plataforma política de Juntos por el Perú lleva a "sectores que están temerosos de algún cambio" a buscar desacreditar la figura del candidato con acusaciones en su contra.
En ese sentido, Manco consideró que la postulación del líder izquierdista es vista como una posibilidad de cambios en el modelo económico que Perú ha mantenido en los últimos veinte años con la permanencia del economista Julio Velarde al frente del Banco Central del Perú desde el año 2006.
Si bien Sánchez ha dicho que respetaría la autonomía del Banco Central peruano, ha evitado ratificar la permanencia de Velarde al frente de la institución. Además, en su programa de gobierno propone pasar "de una economía extractiva y desigual a una productiva y soberana", priorizando la agricultura familiar y la economía popular.
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Una campaña del miedo

En opinión de Manco, la nueva acusación del Ministerio Público no logrará sacar a Sánchez formalmente de la contienda electoral, dado que la cita del 27 de mayo no es más que una audiencia de control de acusación. "Dudo mucho que algún juez ampare una denuncia y termine pasando a juicio oral y aunque así fuera no habrá condena y podrá seguir como candidato", explicó.
De todos modos, la denuncia sí podría apuntar a afectar su imagen ante la opinión pública en el último tramo de la campaña y en el marco de un escenario de extrema paridad. Un sondeo hecho por la consultora Ipsos a finales de abril indicaba que Sánchez y Fujimori empatan en 38%.

"Busca más generar un escándalo para golpearlo ante la opinión pública, que la población vea a Sánchez como una persona que no es adecuada para gobernar un país", estimó el experto.

En ese sentido, recordó que el fujimorismo también había implementado "campañas del miedo" contra otros contendientes como Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 o Pedro Castillo en 2021. "Pero en este caso la campaña va hacia el terror, va a ser más fuerte", apuntó.
De todas maneras, el éxito de este tipo de campañas puede ser relativo en un país en el que "el peruano promedio se acostumbró a cambiar de presidente cada año" y "quien entre, de repente dura un año o máximo dos".
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