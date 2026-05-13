Venezuela reestructurará su deuda externa, confirman autoridades

Asimismo, Caracas expuso que, durante años, se han cumplido las obligaciones internacionales. "Esta capacidad y voluntad por cubrir nuestros compromisos financieros se vio impedida a partir del año 2017 producto de sanciones financieras", ponderó. No obstante, explicó que, en la actualidad, existe "una oportunidad histórica para expandir ampliamente sus potenciales económicos a fin de garantizar el futuro a las generaciones venideras, gracias al desarrollo de agendas diplomáticas constructivas y productivas".
El Gobierno venezolano dio a conocer que tomará esta medida tanto para el endeudamiento público, como para PDVSA (Petróleos de Venezuela).
"Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad", resaltó en un comunicado.
Asimismo, Caracas expuso que, durante años, se han cumplido las obligaciones internacionales.
"Esta capacidad y voluntad por cubrir nuestros compromisos financieros se vio impedida a partir del año 2017 producto de sanciones financieras", ponderó.
No obstante, explicó que, en la actualidad, existe "una oportunidad histórica para expandir ampliamente sus potenciales económicos a fin de garantizar el futuro a las generaciones venideras, gracias al desarrollo de agendas diplomáticas constructivas y productivas".
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