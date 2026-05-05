La inflación de Venezuela desacelera y se ubica en 10,6% durante abril

Los mayores cambios se han notado a lo largo de los meses. Por ejemplo, la inflación en enero fue de 32,6%, la más alta en los últimos dos años. Para febrero, se colocó en 14,6% y, para marzo, se posicionó en 13,1%. Entre los rubros que registraron mayor alza se encuentran: alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; vestido y calzado; alquiler de vivienda; salud, comunicaciones y transporte. De acuerdo con la institución, la proyección hacia el resto de 2026 es que el índice inflacionario continúe en descenso, mostrando estabilidad.
El índice mostró una mejora respecto a los registros de este año, refirió el Banco Central venezolano en su sitio web.
