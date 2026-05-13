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"Pediré a Xi que abra China" a proyectos estadounidenses, dice Trump
"Pediré a Xi que abra China" a proyectos estadounidenses, dice Trump
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El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la primera solicitud que le hará a su homólogo chino, Xi Jinping, es una apertura a las inversiones... 13.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-13T04:15+0000
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Asimismo, agradeció la presencia de empresarios como Elon Musk, fundador de Tesla y líder de X, o Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup. El jefe de Estado de EEUU sostendrá un viaje oficial a suelo chino del 13 al 15 de mayo.
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"Pediré a Xi que abra China" a proyectos estadounidenses, dice Trump

04:15 GMT 13.05.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la primera solicitud que le hará a su homólogo chino, Xi Jinping, es una apertura a las inversiones del país norteamericano.
"Le pediré al presidente Xi Jinping, un líder de extraordinaria distinción, que abra China para que [los empresarios de EEUU] puedan desplegar su talento y ayudar a elevar aún más el nivel" de la nación asiática, escribió en Truth Social.
Asimismo, agradeció la presencia de empresarios como Elon Musk, fundador de Tesla y líder de X, o Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.
El jefe de Estado de EEUU sostendrá un viaje oficial a suelo chino del 13 al 15 de mayo.
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