"Pediré a Xi que abra China" a proyectos estadounidenses, dice Trump

Asimismo, agradeció la presencia de empresarios como Elon Musk, fundador de Tesla y líder de X, o Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup. El jefe de Estado de EEUU sostendrá un viaje oficial a suelo chino del 13 al 15 de mayo.
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la primera solicitud que le hará a su homólogo chino, Xi Jinping, es una apertura a las inversiones del país norteamericano.
"Le pediré al presidente Xi Jinping, un líder de extraordinaria distinción, que abra China para que [los empresarios de EEUU] puedan desplegar su talento y ayudar a elevar aún más el nivel" de la nación asiática, escribió en Truth Social.
Asimismo, agradeció la presencia de empresarios como Elon Musk, fundador de Tesla y líder de X, o Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.