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EEUU y China inician consultas económicas y comerciales en Corea del Sur
EEUU y China inician consultas económicas y comerciales en Corea del Sur
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Las delegaciones de Washington y Pekín se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Incheon (noroeste) para arrancar con estos encuentros, informó la agencia... 13.05.2026, Sputnik Mundo
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Estas actividades se realizan en el marco de la visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a suelo chino, que se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo. El viaje del mandatario estadounidense a Pekín estaba previsto inicialmente del 31 de marzo al 2 de abril, pero se pospuso debido a la situación en torno a Irán.
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EEUU y China inician consultas económicas y comerciales en Corea del Sur

04:41 GMT 13.05.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinRepunta la favorabilidad china hacia EEUU en 2025, según estudio académico
Repunta la favorabilidad china hacia EEUU en 2025, según estudio académico - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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Las delegaciones de Washington y Pekín se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Incheon (noroeste) para arrancar con estos encuentros, informó la agencia china Xinhua.
Estas actividades se realizan en el marco de la visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a suelo chino, que se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo.
El viaje del mandatario estadounidense a Pekín estaba previsto inicialmente del 31 de marzo al 2 de abril, pero se pospuso debido a la situación en torno a Irán.
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