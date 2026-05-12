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Rusia registra más de 30.000 violaciones por parte de Ucrania de la tregua por el Día de la Victoria

Rusia registra más de 30.000 violaciones por parte de Ucrania de la tregua por el Día de la Victoria

Sputnik Mundo

Ucrania violó 30.383 veces el acuerdo de alto el fuego, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Las hostilidades quedaron suspendidas durante... 12.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-12T09:49+0000

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A pesar de la declaración de la tregua, las formaciones armadas ucranianas llevaron a cabo ataques con drones y bombardearon con artillería las posiciones de las tropas rusas, precisaron desde el ente castrense.Una vez finalizado el alto el fuego, las FFAA de Rusia reanudaron la operación militar especial, agregaron desde el Ministerio.Previamente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria.

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