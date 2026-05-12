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Rusia registra más de 30.000 violaciones por parte de Ucrania de la tregua por el Día de la Victoria
Rusia registra más de 30.000 violaciones por parte de Ucrania de la tregua por el Día de la Victoria
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Ucrania violó 30.383 veces el acuerdo de alto el fuego, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Las hostilidades quedaron suspendidas durante... 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T09:49+0000
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A pesar de la declaración de la tregua, las formaciones armadas ucranianas llevaron a cabo ataques con drones y bombardearon con artillería las posiciones de las tropas rusas, precisaron desde el ente castrense.Una vez finalizado el alto el fuego, las FFAA de Rusia reanudaron la operación militar especial, agregaron desde el Ministerio.Previamente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria.
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Rusia registra más de 30.000 violaciones por parte de Ucrania de la tregua por el Día de la Victoria
Ucrania violó 30.383 veces el acuerdo de alto el fuego, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Las hostilidades quedaron suspendidas durante cuatro días —del 8 al 11 de mayo— con motivo de la conmemoración de una fecha clave para ambos pueblos: el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
A pesar de la declaración de la tregua, las formaciones armadas ucranianas llevaron a cabo ataques con drones y bombardearon con artillería las posiciones de las tropas rusas, precisaron desde el ente castrense.
"Durante la celebración del 81.º aniversario de la Victoria, todas las agrupaciones de fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial respetaron estrictamente el régimen de alto el fuego desde las 00:00 del 8 de mayo hasta las 24:00 del 11 de mayo, permaneciendo en las líneas y posiciones previamente ocupadas", señala el comunicado.
Una vez finalizado el alto el fuego, las FFAA de Rusia reanudaron la operación militar especial
, agregaron desde el Ministerio.
Previamente, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump,
de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria
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