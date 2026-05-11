https://noticiaslatam.lat/20260511/moscu-y-pekin-aportan-una-estabilidad-significativa-al-mundo-destacan-desde-la-cancilleria-china-1173413669.html

Moscú y Pekín "aportan una estabilidad significativa al mundo", destacan desde la Cancillería china

Moscú y Pekín "aportan una estabilidad significativa al mundo", destacan desde la Cancillería china

Sputnik Mundo

China está dispuesta a fortalecer la cooperación con Rusia en distintos ámbitos y a contribuir a la construcción de un sistema de gobernanza global más justo... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T11:38+0000

2026-05-11T11:38+0000

2026-05-11T11:38+0000

internacional

🌏 asia

china

rusia

eeuu

relaciones internacionales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/19/1161716629_48:56:552:340_1920x0_80_0_0_a16d232b409b71f1fa7de8b644330815.jpg

Añadió que, este año, Moscú y Pekín celebran el 30.º aniversario del establecimiento de sus relaciones de asociación y coordinación estratégica, así como el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambos países.Además, en vísperas de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China del 13 al 15 de mayo, la nación asiática está dispuesta a ampliar la cooperación y gestionar las diferencias con Estados Unidos, contribuyendo conjuntamente a una mayor estabilidad y certidumbre global, señaló Guo Jiakun.Durante el encuentro, los líderes abordarán las relaciones bilaterales, así como cuestiones relacionadas con la paz y el desarrollo mundial, agregó.Al mismo tiempo, está prevista una visita de Putin al país asiático para finales de mayo. Anteriormente, el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, había informado de que se estaba trabajando activamente en la preparación del viaje del dirigente.

https://noticiaslatam.lat/20260511/la-guerra-contra-iran-le-dio-a-china-una-gran-oportunidad-economica-senalan-medios-1173410992.html

🌏 asia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, china, rusia, eeuu, relaciones internacionales