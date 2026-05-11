Moscú y Pekín "aportan una estabilidad significativa al mundo", destacan desde la Cancillería china
© Foto : Portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores de ChinaGuo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino
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China está dispuesta a fortalecer la cooperación con Rusia en distintos ámbitos y a contribuir a la construcción de un sistema de gobernanza global más justo, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.
"En los últimos años, bajo la dirección estratégica del presidente de China, Xi Jinping, y del dirigente de Rusia, Vladímir Putin, las relaciones chino-rusas han mantenido un alto nivel de desarrollo, aportando una estabilidad significativa a un mundo lleno de cambios e incertidumbre", subrayó.
Añadió que, este año, Moscú y Pekín celebran el 30.º aniversario del establecimiento de sus relaciones de asociación y coordinación estratégica, así como el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambos países.
Además, en vísperas de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China del 13 al 15 de mayo, la nación asiática está dispuesta a ampliar la cooperación y gestionar las diferencias con Estados Unidos, contribuyendo conjuntamente a una mayor estabilidad y certidumbre global, señaló Guo Jiakun.
"China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos, sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo, para ampliar la cooperación, resolver las diferencias y aportar más estabilidad y certidumbre a un mundo lleno de cambios y caos", declaró.
Durante el encuentro, los líderes abordarán las relaciones bilaterales, así como cuestiones relacionadas con la paz y el desarrollo mundial, agregó.
Al mismo tiempo, está prevista una visita de Putin al país asiático para finales de mayo. Anteriormente, el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, había informado de que se estaba trabajando activamente en la preparación del viaje del dirigente.
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