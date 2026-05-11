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Más de 20.000 violaciones por parte de Ucrania: ¿qué se sabe hasta ahora sobre la tregua entre Moscú y Kiev?

Más de 20.000 violaciones por parte de Ucrania: ¿qué se sabe hasta ahora sobre la tregua entre Moscú y Kiev?

Sputnik Mundo

El Ejército ruso en la zona de la operación especial sigue respetando estrictamente el alto el fuego, que está en vigor del 9 al 11 de mayo, informaron desde... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T10:19+0000

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Fuerzas ucranianas han lanzado ataques con drones y han disparado con artillería contra las posiciones de las tropas rusas, precisaron desde el ente castrense.En particular, solo durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 85 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, agregaron desde el ente castrense.Previamente, Ushakov informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria.

https://noticiaslatam.lat/20260509/moscu-precisa-los-detalles-de-la-tregua-con-motivo-del-dia-de-la-victoria-y-del-canje-de-1173399320.html

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