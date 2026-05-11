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Más de 20.000 violaciones por parte de Ucrania: ¿qué se sabe hasta ahora sobre la tregua entre Moscú y Kiev?
Más de 20.000 violaciones por parte de Ucrania: ¿qué se sabe hasta ahora sobre la tregua entre Moscú y Kiev?
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El Ejército ruso en la zona de la operación especial sigue respetando estrictamente el alto el fuego, que está en vigor del 9 al 11 de mayo, informaron desde... 11.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-11T10:19+0000
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Fuerzas ucranianas han lanzado ataques con drones y han disparado con artillería contra las posiciones de las tropas rusas, precisaron desde el ente castrense.En particular, solo durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 85 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, agregaron desde el ente castrense.Previamente, Ushakov informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria.
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Más de 20.000 violaciones por parte de Ucrania: ¿qué se sabe hasta ahora sobre la tregua entre Moscú y Kiev?
El Ejército ruso en la zona de la operación especial sigue respetando estrictamente el alto el fuego, que está en vigor del 9 al 11 de mayo, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A su vez, las FFAA ucranianas violaron la tregua en 23.802 ocasiones durante el período de cese de hostilidades, denunciaron.
Fuerzas ucranianas han lanzado ataques con drones y han disparado con artillería contra las posiciones de las tropas rusas, precisaron desde el ente castrense.
"Las Fuerzas Armadas de Rusia respondieron de manera simétrica a las acciones de las fuerzas de Ucrania. Se llevaron a cabo ataques de respuesta contra posiciones de sistemas lanzacohetes múltiples, artillería y morteros. También fueron alcanzados centros de mando y puntos de lanzamiento de drones", señala el comunicado.
En particular, solo durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 85 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, agregaron desde el ente castrense.
Previamente, Ushakov informó que Rusia había aceptado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump,
de establecer un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria
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