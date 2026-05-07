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Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel
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El 28 de febrero, EEUU e Israel asestaron golpes contra Irán. La mayoría de los ataques fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel
El 28 de febrero, EEUU e Israel asestaron golpes contra Irán. La mayoría de los ataques fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes. Desde entonces Washington y Tel Aviv han bombardeado más de 13.000 recintos en el país persa, causando la muerte y heridas a gran número de civiles.
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