https://noticiaslatam.lat/20260507/iran-bajo-fuego-estas-son-las-instalaciones-clave-danadas-en-el-conflicto-con-eeuu-e-israel-1173360456.html

Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel

Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel

Sputnik Mundo

El 28 de febrero, EEUU e Israel asestaron golpes contra Irán. La mayoría de los ataques fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes... 07.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-07T14:02+0000

2026-05-07T14:02+0000

2026-05-07T14:02+0000

multimedia

irán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

🌍 oriente medio

🛡️ infografías militares

📊 infografía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/07/1173363133_0:167:481:437_1920x0_80_0_0_135737ceeba50d02b9740a141f541ede.jpg

Sputnik te muestra las instalaciones más importantes de Irán que fueron blanco de ataques aéreos estadounidenses e israelíes durante la guerra de 40 días.

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel Sputnik Mundo Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel 2026-05-07T14:02+0000 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ infografías militares, 📊 infografía, видео