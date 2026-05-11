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"Está en cuidados intensivos": Trump considera débil el alto el fuego con Irán
"Está en cuidados intensivos": Trump considera débil el alto el fuego con Irán
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El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos se encuentra en un estado increíblemente débil, afirmó el presidente del país norteamericano, Donald Trump. En sus... 11.05.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, destacó la necesidad de mostrar flexibilidad en los asuntos internacionales, haciendo hincapié en que ha preparado muchos planes diferentes con respecto a Irán, los cuales podrían cambiar dependiendo de la situación.El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado domingo, Trump, publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".
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"Está en cuidados intensivos": Trump considera débil el alto el fuego con Irán
16:35 GMT 11.05.2026 (actualizado: 16:57 GMT 11.05.2026)
El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos se encuentra en un estado increíblemente débil, afirmó el presidente del país norteamericano, Donald Trump. En sus palabras, las posibilidades de que se mantenga la tregua son del 1%.
"[El cese al fuego] está increíblemente débil. Yo diría que está más débil en este momento (…) Está en cuidados intensivos", expresó el presidente de EEUU a los periodistas cuando le preguntaron sobre la situación.
Al mismo tiempo, destacó la necesidad de mostrar flexibilidad en los asuntos internacionales, haciendo hincapié en que ha preparado muchos planes diferentes con respecto a Irán, los cuales podrían cambiar dependiendo de la situación.
El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán
para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo
hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.
El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22
hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".
El pasado domingo, Trump, publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa"
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