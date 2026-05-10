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Trump abre la puerta al retiro de tropas de Italia por falta de apoyo en la guerra contra Irán

Trump abre la puerta al retiro de tropas de Italia por falta de apoyo en la guerra contra Irán

Sputnik Mundo

"Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país", dijo el presidente estadounidense Donald Trump para... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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La semana pasada, el Pentágono anunció que retiraría a 5.000 tropas estadounidenses en Alemania en los próximos 12 meses. Esa medida se dio a conocer luego de un intercambio de críticas entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, quien había dicho que Teherán estaba "humillando" a Washington. En días recientes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visitó Roma y el Vaticano para intentar aliviar las tensiones entre EEUU e Italia, luego de que tanto la primera ministra Giorgia Meloni como el papa León XIV cuestionaron la ofensiva militar de EEUU en Oriente Medio, causando malestar en Washington.

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