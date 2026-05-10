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Trump abre la puerta al retiro de tropas de Italia por falta de apoyo en la guerra contra Irán
Trump abre la puerta al retiro de tropas de Italia por falta de apoyo en la guerra contra Irán
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"Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país", dijo el presidente estadounidense Donald Trump para... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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La semana pasada, el Pentágono anunció que retiraría a 5.000 tropas estadounidenses en Alemania en los próximos 12 meses. Esa medida se dio a conocer luego de un intercambio de críticas entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, quien había dicho que Teherán estaba "humillando" a Washington. En días recientes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visitó Roma y el Vaticano para intentar aliviar las tensiones entre EEUU e Italia, luego de que tanto la primera ministra Giorgia Meloni como el papa León XIV cuestionaron la ofensiva militar de EEUU en Oriente Medio, causando malestar en Washington.
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Trump abre la puerta al retiro de tropas de Italia por falta de apoyo en la guerra contra Irán

00:27 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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"Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país", dijo el presidente estadounidense Donald Trump para argumentar la posible decisión, durante una entrevista con el diario 'Corriere della Sera'.
La semana pasada, el Pentágono anunció que retiraría a 5.000 tropas estadounidenses en Alemania en los próximos 12 meses.
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Italia suspende acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel
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Esa medida se dio a conocer luego de un intercambio de críticas entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, quien había dicho que Teherán estaba "humillando" a Washington.
En días recientes, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visitó Roma y el Vaticano para intentar aliviar las tensiones entre EEUU e Italia, luego de que tanto la primera ministra Giorgia Meloni como el papa León XIV cuestionaron la ofensiva militar de EEUU en Oriente Medio, causando malestar en Washington.
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