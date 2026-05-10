Irán responde: "Nadie elabora planes para complacer a Trump"

Además, añadió: "A Trump generalmente no le gusta la realidad; por eso sigue perdiendo ante Irán".La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán al mensaje estadounidense se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
Una fuente informada declaró a Tasnim que a los negociadores de Teherán no les preocupa que el presidente estadounidense Donald Trump haya calificado su propuesta de "totalmente inaceptable".
"En Irán, nadie elabora planes para complacer a Trump. El equipo negociador elabora planes en defensa de los derechos de la nación iraní. Si Trump no está satisfecho, naturalmente, mejor así", señaló la fuente.
Además, añadió: "A Trump generalmente no le gusta la realidad; por eso sigue perdiendo ante Irán".
La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán al mensaje estadounidense se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsicoy el estrecho de Ormuz.
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