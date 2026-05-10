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Irán responde: "Nadie elabora planes para complacer a Trump"
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Una fuente informada declaró a Tasnim que a los negociadores de Teherán no les preocupa que el presidente estadounidense Donald Trump haya calificado su... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Además, añadió: "A Trump generalmente no le gusta la realidad; por eso sigue perdiendo ante Irán".La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán al mensaje estadounidense se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
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Irán responde: "Nadie elabora planes para complacer a Trump"

22:23 GMT 10.05.2026
© AP Photo / Vahid SalemiManifestantes ondean banderas iraníes durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026
Manifestantes ondean banderas iraníes durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Una fuente informada declaró a Tasnim que a los negociadores de Teherán no les preocupa que el presidente estadounidense Donald Trump haya calificado su propuesta de "totalmente inaceptable".

"En Irán, nadie elabora planes para complacer a Trump. El equipo negociador elabora planes en defensa de los derechos de la nación iraní. Si Trump no está satisfecho, naturalmente, mejor así", señaló la fuente.

Además, añadió: "A Trump generalmente no le gusta la realidad; por eso sigue perdiendo ante Irán".
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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"¡Totalmente inaceptable!", dice Trump sobre la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU
21:05 GMT
La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán al mensaje estadounidense se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
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