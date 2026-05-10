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"Es importante que la memoria no se pierda": Venezuela conmemora el Día de la Victoria

"Es importante que la memoria no se pierda": Venezuela conmemora el Día de la Victoria

Sputnik Mundo

La marcha del Regimiento Inmortal recorrió las calles de la capital venezolana, con personas portando retratos de sus antepasados que combatieron al nazismo... 10.05.2026, Sputnik Mundo

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La iniciativa, convocada por el Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en Venezuela y respaldada por el Gobierno bolivariano, reunió a más de 400 personas, encabezadas por autoridades venezolanas, diplomáticos rusos y bielorrusos, así como representantes de movimientos sociales.En el contexto geopolítico actual, el acto se erigió como un símbolo de la alianza estratégica entre Venezuela y Rusia, dos naciones que, bajo el asedio de sanciones internacionales y campañas mediáticas, reafirmaron su compromiso con un mundo multipolar y su rechazo al "nazismo de nuevo cuño" que, advierten, pretende imponerse desde los centros de poder occidental.Honrar la verdad históricaLa Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela se sumó mediante un comunicado a la conmemoración del Día de la Victoria contra la Alemania nazi. La cartera diplomática reconoció a las tropas que "derrotaron al nazismo y salvaron a la humanidad de una de las tragedias más devastadoras de la historia", un legado que hoy, a 81 años de aquella gesta, persiste como pilar fundamental de la identidad antifascista que une a Venezuela y Rusia."Esa memoria convoca hoy a la humanidad a mantenerse firme en contra de las ideologías supremacistas, prácticas de intolerancia y expresiones de odio racial o político", subraya el documento oficial, trazando un puente directo entre la lucha contra el nazismo en el siglo XX y los desafíos geopolíticos del presente.En ese sentido, la movilización en la Plaza de la Victoria no fue solo un acto conmemorativo, sino una reafirmación del compromiso venezolano con "la paz, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar", tal como lo señala la Cancillería, en sintonía con la alianza estratégica que Caracas y Moscú mantienen vigente."El nazismo está de vuelta de manera descarada"Entre las voces que acompañaron la jornada estuvo la de Tania Díaz, diputada y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "Hoy estamos acompañando al pueblo ruso en este esfuerzo grande que está haciendo porque no se borre la memoria, por rescatar la dignidad de esos hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas por millones para lograr lo que hoy tenemos y tratamos de preservar en el mundo que es la paz", dijo.La diputada lanzó críticas además contra lo que calificó como una "maquinaria de desinformación": "Es imperdonable lo que ha hecho la mediática internacional, sobre todo el entramado de medios occidentales, para borrar ese sacrificio, para borrar esa honra que le debemos hoy al pueblo de Rusia""Unión global contra el nazifacismo"La periodista venezolana Libertad Velasco, otra de las asistentes a la movilización, elevó el tono de la convocatoria a la unidad internacional: "Creo que este es el mejor momento en la historia de la humanidad para demostrar una unión global contra el nazifacismo, así como lo hizo el Ejército Rojo y la Unión Soviética hace 81 años. Es nuestro deber hoy pronunciarnos y seguir diciendo que las narrativas de odio no tienen más derecho a existir, no tienen más lugar en este planeta."El filósofo y activista político Fernando Rivero puso el acento en la vigencia de aquella lucha en el actual escenario de confrontación geopolítica: "La gesta del pueblo ruso, del pueblo soviético, hoy la conmemoramos como parte de la lucha histórica de la humanidad por su emancipación. Los logros frente a la lucha contra el nazismo son logros que hoy guardan perfecta vigencia en un mundo convulsionado por las acciones del imperialismo"Rivero denunció el recrudecimiento de las agresiones unilaterales: "Un imperialismo que lamentablemente arrecia en su ofensiva contra los pueblos, en las agresiones contra Venezuela, contra Cuba y también contra la Federación de Rusia. Son decenas de países que hoy están sancionados"Autoridades hermanadas por una causa comúnEl acto contó con la presencia de altas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellas el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez; de Obras Públicas, Juan Ramírez; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; el diputado Jesús Faría (presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela–Rusia), y la viceministra de Relaciones Exteriores, Andrea Corao, entre otros.Precisamente fue Jesús Faría quien destacó, ante los presentes, "la contribución decisiva del pueblo soviético a la gran victoria sobre el mal universal que representan el nazismo y el fascismo", reivindicando el papel de Moscú como contrapeso histórico a las hegemonías opresoras.

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