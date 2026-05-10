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El discurso de Putin con motivo del Día de la Victoria pone en aprietos a Kiev, apunta un experto
El discurso de Putin con motivo del Día de la Victoria pone en aprietos a Kiev, apunta un experto
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Mientras la otra parte rehúye la diplomacia, Moscú tiende una mano en señal de paz, destaca a Sputnik el miembro de las asociaciones de Derecho Internacional... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Moscú se presenta como una potencia responsable que tiende la mano en señal de paz, mientras la otra parte elude soluciones diplomáticas. La revelación por parte de Putin de los detalles de las iniciativas rusas sobre el intercambio de prisioneros de guerra y el alto el fuego coloca a Kiev en una situación extremadamente incómoda, apunta el analista. Así, la declaración de Moscú sobre la entrega, el 5 de mayo, de una lista con 500 prisioneros de guerra ucranianos evidencia contradicciones en el discurso occidental sobre quién obstaculiza realmente la paz. El experto recuerda que Rusia aseguró estar dispuesta al intercambio, mientras Kiev había "desaparecido prácticamente del radar".Mejran explica que el derecho internacional humanitario obliga a las partes en conflicto a facilitar el intercambio de prisioneros de guerra, y no a utilizarlos como moneda de cambio política. Mejran señaló que el énfasis de Putin en que cualquier reunión con Zelenski debe constituir la etapa final para la firma de acuerdos definitivos, y no simplemente una ronda más de negociaciones, refleja que Rusia es consciente de que Kiev utiliza el proceso de negociación solo como herramienta mediática, cierra el experto.
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El discurso de Putin con motivo del Día de la Victoria pone en aprietos a Kiev, apunta un experto

18:53 GMT 10.05.2026 (actualizado: 18:57 GMT 10.05.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 10.05.2026
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Mientras la otra parte rehúye la diplomacia, Moscú tiende una mano en señal de paz, destaca a Sputnik el miembro de las asociaciones de Derecho Internacional de EEUU, Europa y Egipto, el Dr. Mojamed Majmud Mejran.
Moscú se presenta como una potencia responsable que tiende la mano en señal de paz, mientras la otra parte elude soluciones diplomáticas. La revelación por parte de Putin de los detalles de las iniciativas rusas sobre el intercambio de prisioneros de guerra y el alto el fuego coloca a Kiev en una situación extremadamente incómoda, apunta el analista.
Así, la declaración de Moscú sobre la entrega, el 5 de mayo, de una lista con 500 prisioneros de guerra ucranianos evidencia contradicciones en el discurso occidental sobre quién obstaculiza realmente la paz. El experto recuerda que Rusia aseguró estar dispuesta al intercambio, mientras Kiev había "desaparecido prácticamente del radar".
Mejran explica que el derecho internacional humanitario obliga a las partes en conflicto a facilitar el intercambio de prisioneros de guerra, y no a utilizarlos como moneda de cambio política.
Mejran señaló que el énfasis de Putin en que cualquier reunión con Zelenski debe constituir la etapa final para la firma de acuerdos definitivos, y no simplemente una ronda más de negociaciones, refleja que Rusia es consciente de que Kiev utiliza el proceso de negociación solo como herramienta mediática, cierra el experto.
Putin felicita a los rusos con el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
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"¡Nuestra causa es justa!" Putin felicita a los rusos por el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria
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