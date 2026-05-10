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Regimiento Inmortal, torneo de la siesta y Primero de Mayo en el mundo, entre las fotos de la semana
Regimiento Inmortal, torneo de la siesta y Primero de Mayo en el mundo, entre las fotos de la semana
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Otra semana concluye y es hora de recordar las imágenes que marcaron los últimos siete días. La tradicional campaña El Regimiento Inmortal, protagonizada por... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Regimiento Inmortal, torneo de la siesta y Primero de Mayo en el mundo, entre las fotos de la semana

09:01 GMT 10.05.2026
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Otra semana concluye y es hora de recordar las imágenes que marcaron los últimos siete días. La tradicional campaña El Regimiento Inmortal, protagonizada por soldados rusos, el insólito concurso para dormilones en Corea del Sur, fiestas tradicionales quechuas y un Día del Trabajador tan diferente en Cuba y en Francia, entre las fotos de la semana.
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial en Ucrania posan con retratos de sus ancestros en el marco de la campaña El Regimiento Inmortal, dedicada al Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Soldados rusos en la zona de la operación militar especial en Ucrania posan con retratos de sus ancestros en el marco de la campaña El Regimiento Inmortal, dedicada al Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. - Sputnik Mundo
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial en Ucrania posan con retratos de sus ancestros en el marco de la campaña El Regimiento Inmortal, dedicada al Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Personas descansando tras la marcha celebrada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, Cuba.

Personas descansando tras la marcha celebrada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, Cuba. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Personas descansando tras la marcha celebrada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, Cuba.

© REUTERS KCNA

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, visita un destructor que se encuentra en fase de pruebas previas a su despliegue.

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, visita un destructor que se encuentra en fase de pruebas previas a su despliegue. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, visita un destructor que se encuentra en fase de pruebas previas a su despliegue.

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Rusia lanza el cohete Soyuz-5 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

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© Sputnik / Roscosmos
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Rusia lanza el cohete Soyuz-5 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.

© REUTERS Henry Laserna

Un grupo de personas observa el lugar del fatal accidente ocurrido en el departamento colombiano de Cauca, donde el conductor perdió el control de su vehículo y arrolló a la multitud.

Un grupo de personas observa el lugar del fatal accidente ocurrido en el departamento colombiano de Cauca, donde el conductor perdió el control de su vehículo y arrolló a la multitud. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Henry Laserna

Un grupo de personas observa el lugar del fatal accidente ocurrido en el departamento colombiano de Cauca, donde el conductor perdió el control de su vehículo y arrolló a la multitud.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Los participantes toman una siesta durante el Concurso Hangang 2026 en el Parque Yeouido Hangang en Seúl, Corea del Sur.

Los participantes toman una siesta durante el Concurso Hangang 2026 en el Parque Yeouido Hangang en Seúl, Corea del Sur. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ahn Young-joon

Los participantes toman una siesta durante el Concurso Hangang 2026 en el Parque Yeouido Hangang en Seúl, Corea del Sur.

© REUTERS Brendan McDermid

La cantante y actriz estadounidense Katy Perry posa durante la Gala del Met de 2026.

La cantante y actriz estadounidense Katy Perry posa durante la Gala del Met de 2026. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Brendan McDermid

La cantante y actriz estadounidense Katy Perry posa durante la Gala del Met de 2026.

© REUTERS Benoit Tessier

Policías evacúan a una mujer herida durante la marcha sindical del Primero de Mayo en París, Francia.

Policías evacúan a una mujer herida durante la marcha sindical del Primero de Mayo en París, Francia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Benoit Tessier

Policías evacúan a una mujer herida durante la marcha sindical del Primero de Mayo en París, Francia.

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Voluntarios limpian la playa de la ciudad rusa de Tuapsé de los productos derivados del petróleo que llegaron a la zona costera como resultado de los ataques de drones ucranianos.

Voluntarios limpian la playa de la ciudad rusa de Tuapsé de los productos derivados del petróleo que llegaron a la zona costera como resultado de los ataques de drones ucranianos. - Sputnik Mundo
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Voluntarios limpian la playa de la ciudad rusa de Tuapsé de los productos derivados del petróleo que llegaron a la zona costera como resultado de los ataques de drones ucranianos.

© REUTERS Claudia Morales

Dos miembros de la comunidad indígena participan en un combate ritual durante la ceremonia quechua El Tinku en San Pedro de Macha, Bolivia.

Dos miembros de la comunidad indígena participan en un combate ritual durante la ceremonia quechua El Tinku en San Pedro de Macha, Bolivia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Claudia Morales

Dos miembros de la comunidad indígena participan en un combate ritual durante la ceremonia quechua El Tinku en San Pedro de Macha, Bolivia.

© AP Photo / Misper Apawu

Una joven toma parte en la Bienal de Danza de África, que se celebra en Senegal.

Una joven toma parte en la Bienal de Danza de África, que se celebra en Senegal. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Misper Apawu

Una joven toma parte en la Bienal de Danza de África, que se celebra en Senegal.

© AP Photo / George Walker IV

Un sargento de armas parlamentario le arrebata la bandera a la senadora estadounidense Charlane Oliver, quien protesta contra la reforma de los límites de los distritos electorales.

Un sargento de armas parlamentario le arrebata la bandera a la senadora estadounidense Charlane Oliver, quien protesta contra la reforma de los límites de los distritos electorales. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / George Walker IV

Un sargento de armas parlamentario le arrebata la bandera a la senadora estadounidense Charlane Oliver, quien protesta contra la reforma de los límites de los distritos electorales.

© REUTERS Athit Perawongmetha

Abad de un templo budista en Tailandia viaja en barco con sus perros durante la distribución matutina de limosnas.

Abad de un templo budista en Tailandia viaja en barco con sus perros durante la distribución matutina de limosnas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Athit Perawongmetha

Abad de un templo budista en Tailandia viaja en barco con sus perros durante la distribución matutina de limosnas.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Los ultraortodoxos judíos de Jerusalén celebran Lag BaOmer, una festividad religiosa que se celebra con hogueras, música y reuniones.

Los ultraortodoxos judíos de Jerusalén celebran Lag BaOmer, una festividad religiosa que se celebra con hogueras, música y reuniones. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Los ultraortodoxos judíos de Jerusalén celebran Lag BaOmer, una festividad religiosa que se celebra con hogueras, música y reuniones.

© REUTERS Umit Bektas

Fieles rezan junto a las ruinas de una mezquita del siglo XV, situada cerca de la capital turcomana, Asjabad.

Fieles rezan junto a las ruinas de una mezquita del siglo XV, situada cerca de la capital turcomana, Asjabad. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Umit Bektas

Fieles rezan junto a las ruinas de una mezquita del siglo XV, situada cerca de la capital turcomana, Asjabad.

© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

El robot humanoide Gabi posa para las fotos durante una ceremonia en un templo de Seúl.

El robot humanoide Gabi posa para las fotos durante una ceremonia en un templo de Seúl. - Sputnik Mundo
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© REUTERS YONHAP NEWS AGENCY

El robot humanoide Gabi posa para las fotos durante una ceremonia en un templo de Seúl.

© AP Photo / Kin Cheung

Soldados británicos alejan a un pato y a sus patitos en Hyde Park durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la entronización de Carlos III.

Soldados británicos alejan a un pato y a sus patitos en Hyde Park durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la entronización de Carlos III. - Sputnik Mundo
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Soldados británicos alejan a un pato y a sus patitos en Hyde Park durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la entronización de Carlos III.

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