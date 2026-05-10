Regimiento Inmortal, torneo de la siesta y Primero de Mayo en el mundo, entre las fotos de la semana
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial en Ucrania posan con retratos de sus ancestros en el marco de la campaña El Regimiento Inmortal, dedicada al Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial en Ucrania posan con retratos de sus ancestros en el marco de la campaña El Regimiento Inmortal, dedicada al Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Personas descansando tras la marcha celebrada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, Cuba.
Personas descansando tras la marcha celebrada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, Cuba.
El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, visita un destructor que se encuentra en fase de pruebas previas a su despliegue.
El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, visita un destructor que se encuentra en fase de pruebas previas a su despliegue.
Rusia lanza el cohete Soyuz-5 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
Rusia lanza el cohete Soyuz-5 desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán.
Un grupo de personas observa el lugar del fatal accidente ocurrido en el departamento colombiano de Cauca, donde el conductor perdió el control de su vehículo y arrolló a la multitud.
Un grupo de personas observa el lugar del fatal accidente ocurrido en el departamento colombiano de Cauca, donde el conductor perdió el control de su vehículo y arrolló a la multitud.
Los participantes toman una siesta durante el Concurso Hangang 2026 en el Parque Yeouido Hangang en Seúl, Corea del Sur.
Los participantes toman una siesta durante el Concurso Hangang 2026 en el Parque Yeouido Hangang en Seúl, Corea del Sur.
La cantante y actriz estadounidense Katy Perry posa durante la Gala del Met de 2026.
La cantante y actriz estadounidense Katy Perry posa durante la Gala del Met de 2026.
Policías evacúan a una mujer herida durante la marcha sindical del Primero de Mayo en París, Francia.
Policías evacúan a una mujer herida durante la marcha sindical del Primero de Mayo en París, Francia.
Voluntarios limpian la playa de la ciudad rusa de Tuapsé de los productos derivados del petróleo que llegaron a la zona costera como resultado de los ataques de drones ucranianos.
Voluntarios limpian la playa de la ciudad rusa de Tuapsé de los productos derivados del petróleo que llegaron a la zona costera como resultado de los ataques de drones ucranianos.
Dos miembros de la comunidad indígena participan en un combate ritual durante la ceremonia quechua El Tinku en San Pedro de Macha, Bolivia.
Dos miembros de la comunidad indígena participan en un combate ritual durante la ceremonia quechua El Tinku en San Pedro de Macha, Bolivia.
Una joven toma parte en la Bienal de Danza de África, que se celebra en Senegal.
Una joven toma parte en la Bienal de Danza de África, que se celebra en Senegal.
Un sargento de armas parlamentario le arrebata la bandera a la senadora estadounidense Charlane Oliver, quien protesta contra la reforma de los límites de los distritos electorales.
Un sargento de armas parlamentario le arrebata la bandera a la senadora estadounidense Charlane Oliver, quien protesta contra la reforma de los límites de los distritos electorales.
Abad de un templo budista en Tailandia viaja en barco con sus perros durante la distribución matutina de limosnas.
Abad de un templo budista en Tailandia viaja en barco con sus perros durante la distribución matutina de limosnas.
Los ultraortodoxos judíos de Jerusalén celebran Lag BaOmer, una festividad religiosa que se celebra con hogueras, música y reuniones.
Los ultraortodoxos judíos de Jerusalén celebran Lag BaOmer, una festividad religiosa que se celebra con hogueras, música y reuniones.
Fieles rezan junto a las ruinas de una mezquita del siglo XV, situada cerca de la capital turcomana, Asjabad.
Fieles rezan junto a las ruinas de una mezquita del siglo XV, situada cerca de la capital turcomana, Asjabad.
El robot humanoide Gabi posa para las fotos durante una ceremonia en un templo de Seúl.
El robot humanoide Gabi posa para las fotos durante una ceremonia en un templo de Seúl.
Soldados británicos alejan a un pato y a sus patitos en Hyde Park durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la entronización de Carlos III.
Soldados británicos alejan a un pato y a sus patitos en Hyde Park durante la ceremonia conmemorativa del aniversario de la entronización de Carlos III.