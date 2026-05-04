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Un evento de acrobacias vehiculares termina en tragedia en el oeste de Colombia

Un evento de acrobacias vehiculares termina en tragedia en el oeste de Colombia

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La muestra Monster Truck 2026, realizada en la ciudad de Popayán, concluyó con el fallecimiento de tres personas y más de una treintena de lesionados. 04.05.2026, Sputnik Mundo

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El incidente ocurrió cuando la conductora de uno de los vehículos participantes perdió el control de la unidad, por lo que arrolló a parte del público que observaba las acrobacias.De acuerdo con el secretario de Salud de Popayán, Andrés Mosquera, entre las personas muertas hay un menor de edad, quien perdió la vida en el lugar del incidente.Imágenes en redes sociales muestran cómo se desarrolló la tragedia, así como las acciones de primeros auxilios de los asistentes hacia las personas heridas.

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