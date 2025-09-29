Mundo
Reportan la llegada récord de 125 migrantes a Reino Unido en una sola embarcación
Reportan la llegada récord de 125 migrantes a Reino Unido en una sola embarcación
Sputnik Mundo
Una pequeña embarcación con 125 migrantes ilegales cruzó el canal de la Mancha el 27 de septiembre. En este contexto, la ministra del Interior del Reino Unido... 29.09.2025
internacional
sociedad
reino unido
canal de la mancha
inmigrantes
La cadena ITV recordó que el récord anterior de 106 migrantes en una sola embarcación se había establecido en agosto.Los migrantes a menudo buscan cualquier oportunidad para llegar al Reino Unido ilegalmente y obtener el estatus de refugiado, que les da acceso a beneficios financieros y programas sociales.En 2024, más de 36.800 migrantes indocumentados llegaron al Reino Unido en barco a través del canal de la Mancha, una cuarta parte más que en 2023. El récord se estableció en 2022, cuando más de 45.700 migrantes llegaron a las costas británicas.Las autoridades del país gastan varios millones de libras al día en alojar a los solicitantes de asilo en hoteles.
sociedad, reino unido, canal de la mancha, inmigrantes
sociedad, reino unido, canal de la mancha, inmigrantes

Reportan la llegada récord de 125 migrantes a Reino Unido en una sola embarcación

09:00 GMT 29.09.2025
Inmigrantes abordan una pequeña embarcación para llegar a Gran Bretaña (imagen referencial)
Inmigrantes abordan una pequeña embarcación para llegar a Gran Bretaña (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Una pequeña embarcación con 125 migrantes ilegales cruzó el canal de la Mancha el 27 de septiembre. En este contexto, la ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, declaró que exploraría todas las opciones para restablecer el orden en el sistema de inmigración.
La cadena ITV recordó que el récord anterior de 106 migrantes en una sola embarcación se había establecido en agosto.
Los migrantes a menudo buscan cualquier oportunidad para llegar al Reino Unido ilegalmente y obtener el estatus de refugiado, que les da acceso a beneficios financieros y programas sociales.
🪧 Cientos de personas salen a manifestar contra los documentos de identidad digitales en el Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2025
Cientos de personas salen a manifestar contra los documentos de identidad digitales en el Reino Unido
ayer, 16:57 GMT
En 2024, más de 36.800 migrantes indocumentados llegaron al Reino Unido en barco a través del canal de la Mancha, una cuarta parte más que en 2023. El récord se estableció en 2022, cuando más de 45.700 migrantes llegaron a las costas británicas.
Las autoridades del país gastan varios millones de libras al día en alojar a los solicitantes de asilo en hoteles.
