Reportan la llegada récord de 125 migrantes a Reino Unido en una sola embarcación

Una pequeña embarcación con 125 migrantes ilegales cruzó el canal de la Mancha el 27 de septiembre. En este contexto, la ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, declaró que exploraría todas las opciones para restablecer el orden en el sistema de inmigración.
La cadena ITV recordó que el récord anterior de 106 migrantes en una sola embarcación se había establecido en agosto.
Los migrantes a menudo buscan cualquier oportunidad para llegar al Reino Unido ilegalmente y obtener el estatus de refugiado, que les da acceso a beneficios financieros y programas sociales.
En 2024, más de 36.800 migrantes indocumentados llegaron al Reino Unido en barco a través del canal de la Mancha, una cuarta parte más que en 2023. El récord se estableció en 2022, cuando más de 45.700 migrantes llegaron a las costas británicas.
Las autoridades del país gastan varios millones de libras al día en alojar a los solicitantes de asilo en hoteles.
