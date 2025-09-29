https://noticiaslatam.lat/20250929/reportan-la-llegada-record-de-125-migrantes-a-reino-unido-en-una-sola-embarcacion-1166981860.html

Reportan la llegada récord de 125 migrantes a Reino Unido en una sola embarcación

Reportan la llegada récord de 125 migrantes a Reino Unido en una sola embarcación

Sputnik Mundo

29.09.2025

La cadena ITV recordó que el récord anterior de 106 migrantes en una sola embarcación se había establecido en agosto.Los migrantes a menudo buscan cualquier oportunidad para llegar al Reino Unido ilegalmente y obtener el estatus de refugiado, que les da acceso a beneficios financieros y programas sociales.En 2024, más de 36.800 migrantes indocumentados llegaron al Reino Unido en barco a través del canal de la Mancha, una cuarta parte más que en 2023. El récord se estableció en 2022, cuando más de 45.700 migrantes llegaron a las costas británicas.Las autoridades del país gastan varios millones de libras al día en alojar a los solicitantes de asilo en hoteles.

