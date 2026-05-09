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Gente de todos los rincones del mundo participa en la marcha del Regimiento Inmortal con motivo del Día de la Victoria

Gente de todos los rincones del mundo participa en la marcha del Regimiento Inmortal con motivo del Día de la Victoria

Sputnik Mundo

La campaña conmemorativa denominada Regimiento Inmortal, en honor al 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, fue organizada en muchas... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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Uno de los desfiles del Regimiento Inmortal fue celebrado en la sede de la Embajada de Rusia en Pekín. Los ciudadanos de Rusia y China, con retratos de sus antepasados en las manos, rememoraron a los héroes que dieron su vida en la lucha contra el nazismo.La India también se sumó a los homenajes. La marcha recorrió la capital india, Nueva Deli, reportó un corresponsal de Sputnik desde el lugar de los hechos.A la vez, una columna con retratos de los luchadores por la victoria en la Gran Guerra Patria, banderas y pancartas desfiló solemnemente por las calles de la capital surcoreana, Seúl.Mientras tanto, se celebró la décima marcha conmemorativa en Yakarta, que contó con la participación de diplomáticos de países amistosos y compatriotas rusos, entre otros.Asimismo, la campaña de memoria tuvo lugar en la Embajada de Rusia en Ankara, Turquía.La capital egipcia también acogió el Regimiento Inmortal. Los participantes de esta marcha gloriosa rindieron homenaje a la victoria sobre el nazismo en el territorio de la Casa Rusa en El Cairo. Tras el desfile, aquellos que lo desearon pudieron saborear comida tradicional de los soldados de la Gran Guerra Patria, preparada en una cocina de campañaEn la capital iraquí, Bagdad, la marcha se llevó a cabo en el recinto de la Embajada de Rusia.Con ello, en la ciudad italiana de Milán, las personas portaron tanto retratos de sus ancestros como de los comandantes soviéticos, arquitectos de la Victoria.En otro país de la UE —Bulgaria— tampoco faltaron quienes salieron a la calle el Día de la Victoria para honrar la memoria de los héroes.Y en la marcha celebrada en Belgrado, la capital serbia, participaron incluso motociclistas.El Regimiento Inmortal es un movimiento civil que rinde homenaje a los héroes que participaron en la Gran Guerra Patria, así como el nombre de las marchas y manifestaciones organizadas por dicho movimiento. Cada año, en vísperas del Día de la Victoria, los participantes desfilan en columna por las calles de las ciudades con fotografías de sus familiares que lucharon en la guerra. El proyecto nació inicialmente en 2011 en Siberia y, poco a poco, su alcance se ha extendido no solo a todo el país, sino también a otros rincones del mundo.

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