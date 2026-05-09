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El Día de la Victoria en Rusia: las claves del evento más emblemático del país
El Día de la Victoria en Rusia: las claves del evento más emblemático del país
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Como cada año, este 9 de mayo la Plaza Roja de Moscú acogerá el desfile consagrado a la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (1941-1945). El... 09.05.2026, Sputnik Mundo
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El desfile tendrá como gran protagonista una imponente columna de soldados a pie. En la misma tomarán parte unidades de diversas ramas de las FFAA de Rusia, de las academias militares, así como participantes en la operación militar especial en Ucrania.Sputnik realizará una transmisión en vivo del desfile y te invita a unirte a partir de:Varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, el rey de Malasia, Sultán Ibrahim Iskandar y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, visitarán Moscú con motivo del Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, informó anteriormente el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.Poco más tarde, añadió que el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, así como su homólogo de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, también participarán en los actos conmemorativos.Por su parte, el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, especificó que Rusia no envió invitaciones oficiales a los líderes de otros países para la celebración del Día de la Victoria. Moscú simplemente indicó que se alegraría de recibir a todos aquellos que estén dispuestos a venir para conmemorar esta gran festividad.
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El Día de la Victoria en Rusia: las claves del evento más emblemático del país
Como cada año, este 9 de mayo la Plaza Roja de Moscú acogerá el desfile consagrado a la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (1941-1945). El evento comenzará, como es tradición, a las 07:00 GMT, cuando la bandera de la Victoria y la bandera rusa sean llevadas a la Plaza Roja.
El desfile tendrá como gran protagonista una imponente columna de soldados a pie. En la misma tomarán parte unidades de diversas ramas de las FFAA de Rusia, de las academias militares, así como participantes en la operación militar especial en Ucrania
.
Sputnik realizará una transmisión en vivo del desfile y te invita a unirte a partir de:
04:00 a. m.
Buenos Aires, Montevideo, Santiago
03:00 a. m.
Caracas, Sucre
02:00 a. m.
Bogotá, Lima, Quito, La Habana
01:00 a. m.
CDMX, Guatemala, Managua, Tegucigalpa
Varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, el rey de Malasia, Sultán Ibrahim Iskandar y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, visitarán Moscú con motivo del Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, informó anteriormente el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.
Poco más tarde, añadió que el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, así como su homólogo de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, también participarán en los actos conmemorativos.
Por su parte, el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, especificó que Rusia no envió invitaciones oficiales a los líderes de otros países para la celebración del Día de la Victoria. Moscú simplemente indicó que se alegraría de recibir a todos aquellos que estén dispuestos a venir para conmemorar esta gran festividad.