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El desfile militar en Moscú brilla en el 81.º aniversario del Día de la Victoria

El desfile militar en Moscú brilla en el 81.º aniversario del Día de la Victoria

Sputnik Mundo

Como es tradición, la Plaza Roja de Moscú acogió el principal desfile militar de Rusia por el 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te ofrece el video completo de este acontecimiento histórico.El desfile militar comenzó con la exhibición en la Plaza Roja de la Bandera de la Victoria y la bandera nacional de Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por la festividad. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia. Subrayó, que fue precisamente el pueblo de la URSS quien salvó al mundo entero del nazismo. Putin indicó que los participantes de la operación militar especial se enfrentan a una fuerza agresiva que cuenta con el armamento y el apoyo de todo el bloque de la OTAN.En la marcha tomaron parte unidades de diversas ramas de las FFAA de Rusia, de las academias militares, así como participantes en la operación militar especial en Ucrania.Una vez que desfilaron los destacamientos militares, los aviones surcaron el cielo de Moscú. Al finalizar el desfile, Putin y los líderes de otros países depositaron flores en la Tumba del Soldado Desconocido y honraron a los caídos con un minuto de silencio.

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