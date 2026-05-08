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Rusia lleva a cabo 6 ataques combinados contra Ucrania y derriba 4.385 drones en una semana de combates

Rusia lleva a cabo 6 ataques combinados contra Ucrania y derriba 4.385 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso tomó bajo control 2 localidades y derribó 4.385 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T11:59+0000

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El Ejército ruso tomó bajo control la localidad de Miropolie, en la región de Sumi, al mismo tiempo que liberó la localidad de Krivaya Luka, en la república popular de Donetsk.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.130 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.345 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 950 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 2.155 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 285 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.535 militares.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 6 ataques combinados contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de infraestructura energética, de transporte y portuaria utilizadas por las tropas de Kiev, aeródromos militares, depósitos de municiones, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.La defensa antiaérea rusa interceptó 44 bombas con kits de guiado y planeo, 18 proyectiles del sistema Himars, 6 misiles Flamingo, 6 misiles Neptun y derribó 4.385 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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