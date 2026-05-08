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Putin califica de "acto de carácter terrorista" el ataque de Kiev contra sede de control aéreo en Rostov
Putin califica de "acto de carácter terrorista" el ataque de Kiev contra sede de control aéreo en Rostov
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El ataque contra la sede de control aéreo en la ciudad rusa de Rostov del Don es otro acto más de terrorismo cometido por parte de Kiev, declaró el presidente... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Putin destacó el alto profesionalismo de los controladores aéreos nacionales, gracias a quienes se logró evitar "incidentes trágicos" con las aeronaves civiles.El ataque con drones llevado a cabo por las FFAA de Ucrania paralizó el tráfico aéreo en el sureste de Rusia. Los aeropuertos tuvieron que suspender sus operaciones por el impacto de drones ucranianos en una sede regional de control aéreo ubicada en la ciudad de Rostov del Don. El golpe ocurrió en plena vigencia del alto el fuego declarado por Moscú para los días 8 y 9 de mayo.
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Putin califica de "acto de carácter terrorista" el ataque de Kiev contra sede de control aéreo en Rostov

18:38 GMT 08.05.2026
© Sputnik / Gavriil GrigórovEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra una reunión operativa con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, celebra una reunión operativa con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso. - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
© Sputnik / Gavriil Grigórov
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El ataque contra la sede de control aéreo en la ciudad rusa de Rostov del Don es otro acto más de terrorismo cometido por parte de Kiev, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión operativa del Consejo de Seguridad ruso. En este contexto, hizo hincapié en la amenaza que el golpe supuso para el tránsito aéreo civil.

"El régimen de Kiev cometió otro acto de carácter indudablemente terrorista, concretamente lanzó un ataque contra la sede regional de control aéreo en [la ciudad de] Rostov [del Don]", sostuvo.

Asimismo, Putin destacó el alto profesionalismo de los controladores aéreos nacionales, gracias a quienes se logró evitar "incidentes trágicos" con las aeronaves civiles.
El ataque con drones llevado a cabo por las FFAA de Ucrania paralizó el tráfico aéreo en el sureste de Rusia.
Los aeropuertos tuvieron que suspender sus operaciones por el impacto de drones ucranianos en una sede regional de control aéreo ubicada en la ciudad de Rostov del Don.
El golpe ocurrió en plena vigencia del alto el fuego declarado por Moscú para los días 8 y 9 de mayo.
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