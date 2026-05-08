https://noticiaslatam.lat/20260508/putin-califica-de-acto-de-caracter-terrorista-el-ataque-de-kiev-contra-sede-de-control-aereo-en-1173382960.html

Putin califica de "acto de carácter terrorista" el ataque de Kiev contra sede de control aéreo en Rostov

Putin califica de "acto de carácter terrorista" el ataque de Kiev contra sede de control aéreo en Rostov

Sputnik Mundo

El ataque contra la sede de control aéreo en la ciudad rusa de Rostov del Don es otro acto más de terrorismo cometido por parte de Kiev, declaró el presidente... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T18:38+0000

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Asimismo, Putin destacó el alto profesionalismo de los controladores aéreos nacionales, gracias a quienes se logró evitar "incidentes trágicos" con las aeronaves civiles.El ataque con drones llevado a cabo por las FFAA de Ucrania paralizó el tráfico aéreo en el sureste de Rusia. Los aeropuertos tuvieron que suspender sus operaciones por el impacto de drones ucranianos en una sede regional de control aéreo ubicada en la ciudad de Rostov del Don. El golpe ocurrió en plena vigencia del alto el fuego declarado por Moscú para los días 8 y 9 de mayo.

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