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Marcha del Regimiento Inmortal en Cuba: "La humanidad tiene una gran deuda con los pueblos de la Unión Soviética"

Marcha del Regimiento Inmortal en Cuba: "La humanidad tiene una gran deuda con los pueblos de la Unión Soviética"

Sputnik Mundo

Como es ya tradicional, los participantes en la Marcha del Regimiento Inmortal, conmemoración realizada anualmente en Rusia y en otros países de los caídos... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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Un grupo de alrededor de 300 personas, compuesto por el cuerpo diplomático acreditado en la isla y sus familiares, representantes de la comunidad rusa, profesores y estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", egresados de las universidades de la extinta Unión Soviética y otros invitados transitaron por esta arteria capitalina con pancartas y banderas alusivas a la fecha.En declaraciones a Sputnik, Daria Kovaleva, integrante de la comunidad rusa en la mayor de las Antillas y colaboradora de la Casa Rusa en La Habana, refirió que vive en la isla desde hace 11 años y su familia—un esposo cubano y dos hijos—forman parte cada mayo de esta conmemoración: "Ellos conocen el simbolismo de la fecha y la historia de mis parientes que lucharon en la guerra".Sobre el impacto en su familia señaló que "fue muy doloroso, porque perder a un pariente en este tipo de contiendas siempre es difícil; las mujeres tuvieron que luchar solas con los hijos y el trabajo, fue muy duro para ellas, por eso es muy importante transmitir nuestra historia de una generación a otra, tienen que saber la verdad sobre lo sucedido".Por su parte, el embajador de Moscú en La Habana, Víctor V. Koronelli, en conversación con este medio afirmó que "para los rusos esta es una fiesta sagrada y la más importante de todas las que celebramos (…) ahora estamos combatiendo el neofascismo y neonazismo, que levanta la cabeza en varios países del mundo, en Ucrania y en algunas otras Repúblicas exsoviéticas".Puntualizó también que "no nos vamos a rendir nunca y vamos a ganar y obtener otra victoria, actualmente Rusia, igual que Cuba, vive rodeada de un montón de sanciones que nos imponen los países capitalistas e imperialistas, pero igual, yo repito, vamos a luchar y a vencer, pues no hay otra opción".Ni olvidados, ni muertosOscar Julián Villar Barroso, doctor en Ciencias Históricas y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, aseguró a Sputnik que, en el contexto cubano, la Marcha del Regimiento Inmortal rememora de una manera sentida la solidaridad histórica entre los pueblos de Cuba y Rusia, así como de los que formaron parte de la extinta URSS.Aseguró que estos días de tanto significado patriótico para los pueblos de la URSS, entonar canciones conmemorativas y portar las fotografías de los familiares caídos reviste un simbolismo especial, pues se trata del reconocimiento agradecido a la huella de bisabuelos y abuelos, quienes conservaron la independencia de la patria soviética."Es una forma de recordar que no están ni olvidados ni muertos en el corazón de los ciudadanos. Este es uno de los momentos más emblemáticos y de más alto contenido humano y patriótico dentro de las festividades por el Día de la Victoria. Acerca a las nuevas generaciones a un pasado con 81 años de distancia. La humanidad tiene una gran deuda con los pueblos de la Unión Soviética", puntualizó.De acuerdo con el experto son muchos los jóvenes de la nación caribeña interesados a este pasaje donde los pueblos de la URSS fueron los protagonistas y los verdaderos vencedores, "conocen y admiran las tradiciones de ese país y la grandeza de los 27 millones de hombres y mujeres que entregaron sus vidas".Fortalecimiento de los vínculos bilateralesVillar Barroso reconoció que la celebración en La Habana fortalece las relaciones bilaterales y recordó que los cubanos atesoran muchas vivencias relacionadas con las epopeyas de la URSS: "Los soldados que estuvieron atrincherados durante la Crisis de Octubre en 1962 llevaban en sus mochilas libros como 'Así se templó el acero' y 'La carretera de Volokolamsk'"."La actual guerra cognitiva refuerza el relato de que fue Estados Unidos el vencedor, cosa que es una barbaridad. Gracias a la Unión Soviética el Reich Milenario no se impuso en el mundo. Por tanto, en un momento donde la historia se analiza con propósitos revisionistas, se construyen relatos inciertos y se divulgan mentiras, es relevante conocer la verdad de primera mano", subrayó.En este sentido, la marcha "refuerza toda la inspiración que debemos tener en nuestra lucha a partir de conocer el heroico legado dejado por los soviéticos, tenemos un referente válido para nuestra resistencia". Igualmente, evocó las palabras del líder Fidel Castro cuando dijo que hubo Revolución Cubana porque antes existió una revolución socialista en Europa del Este.Sobre el tema, Yosmany Fernández Pacheco, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" (ISRI), indicó a Sputnik que la relevancia de esta marcha radica en la consolidación de los vínculos entre La Habana y Moscú, además, "resaltar la lucha por la justicia, la libertad y los derechos, y contra el desarrollo del fascismo y de las agresiones imperiales".De igual manera, el participante más pequeño en esta oportunidad vino acompañado de su madre la ruso-cubana Elena María Valladares Shumova, un bebé de cinco meses de edad llamado José Ignacio Almaguer Valladares. La joven ingeniera civil junto a su familia recordó a Sputnik la participación de su bisabuelo en la Gran Guerra Patria."Quiero que mi hijo aprenda desde chiquito que este día para nosotros es sagrado porque su familia pasó por esa guerra y sufrió las consecuencias de la misma. También para que sepa cuán importante es defender la paz. Si no se conoce la historia se repiten los errores, por eso quiero que él recuerde y si se repite ese capítulo, sepa qué hacer", concluyó.

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