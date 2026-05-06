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"Contradice al presidente": el canciller de Cuba asegura que secretario de Estado de EEUU miente al negar el cerco petrolero

"Contradice al presidente": el canciller de Cuba asegura que secretario de Estado de EEUU miente al negar el cerco petrolero

Sputnik Mundo

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, miente cuando niega que exista un "bloqueo petrolero" a la... 06.05.2026, Sputnik Mundo

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"Hace unas horas, el secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba. Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al presidente y a la vocera de la Casa Blanca (...) El secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su presidente", escribió Bruno Rodríguez en un mensaje en inglés en X, el cual había publicado antes en español.En sus palabras, la "realidad es inocultable" y recordó que el 29 de enero el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que "amenaza" a los países con imponer aranceles en caso de suministrar combustibles a Cuba.A principios de mayo, Trump afirmó que podría tomar Cuba "de inmediato" tras concluir "el trabajo con Irán", y anunció su intención de enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas de la isla. El mandatario firmó ese día una orden ejecutiva que impone sanciones a cualquier entidad financiera extranjera que realice transacciones en nombre de personas o empresas en Cuba sujetas a sanciones estadounidenses.El documento indica que Washington podrá restringir o prohibir la apertura y el mantenimiento de cuentas corresponsales en el sistema financiero estadounidense, bloquear activos de dichas instituciones en EEUU o bajo control de ciudadanos estadounidenses, impidiendo su transferencia o uso. Además, la normativa veta cualquier tipo de contribución o prestación de fondos, bienes o servicios vinculados a las entidades sancionadas.Las disposiciones se aplicarán independientemente de contratos o licencias previas, salvo en los casos expresamente autorizados por la legislación vigente o por permisos específicos emitidos por las autoridades estadounidenses.Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza a la isla con una agresión militar.

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