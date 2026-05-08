https://noticiaslatam.lat/20260508/el-regimiento-inmortal-desfila-por-la-habana-y-rinde-homenaje-a-los-heroes-de-la-gran-guerra-patria-1173381249.html
El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria
El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria
Sputnik Mundo
La capital cubana acogió la marcha del Regimiento Inmortal, en la que se reunieron rusos y cubanos de diferentes generaciones para rendir homenaje a los héroes... 08.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-08T18:22+0000
2026-05-08T18:22+0000
2026-05-08T18:22+0000
américa latina
la habana
cuba
rusia
regimiento inmortal
día de la victoria
gran guerra patria
segunda guerra mundial
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173381635_0:24:1191:694_1920x0_80_0_0_b06166492afd11016b3a391a96abaa79.jpg
En la marcha, realizada por la céntrica Quinta Avenida, participaron, entre otros, funcionarios de la Embajada de Rusia, incluido el embajador de Rusia en Cuba, Viktor Koronelli, ciudadanos rusos, así como escolares cubanos que estudian el idioma ruso. Según datos preliminares, el número de participantes superó las 300 personas.El Regimiento Inmortal es un movimiento civil que rinde homenaje a los héroes que participaron en la Gran Guerra Patria, así como el nombre de las marchas y manifestaciones organizadas por dicho movimiento. Cada año, en vísperas del Día de la Victoria, los participantes desfilan en columna por las calles de las ciudades con fotografías de sus familiares que lucharon en la guerra. El proyecto nació inicialmente en 2011 en Siberia y, poco a poco, su alcance se ha extendido no solo a todo el país, sino también a otros rincones del mundo.Cabe destacar que La Habana acoge ya por tercera ocasión este desfile por la Quinta Avenida, donde cientos de personas suelen marchar portando retratos de sus familiares.
la habana
cuba
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173381635_118:0:1073:716_1920x0_80_0_0_ec1af53ddc6a0f772c0545d01fc84771.jpg
Rusos y cubanos rinden tributo a los héroes de la Gran Guerra Patria en La Habana
Sputnik Mundo
Rusos y cubanos rinden tributo a los héroes de la Gran Guerra Patria en La Habana
2026-05-08T18:22+0000
true
PT0M37S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
la habana, cuba, rusia, regimiento inmortal, día de la victoria, gran guerra patria, segunda guerra mundial, 🌎 américa, видео
la habana, cuba, rusia, regimiento inmortal, día de la victoria, gran guerra patria, segunda guerra mundial, 🌎 américa, видео
El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria
La capital cubana acogió la marcha del Regimiento Inmortal, en la que se reunieron rusos y cubanos de diferentes generaciones para rendir homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria que acercaron la victoria contra la Alemania nazi.
En la marcha, realizada por la céntrica Quinta Avenida, participaron, entre otros, funcionarios de la Embajada de Rusia, incluido el embajador de Rusia en Cuba, Viktor Koronelli, ciudadanos rusos, así como escolares cubanos que estudian el idioma ruso. Según datos preliminares, el número de participantes superó las 300 personas.
El Regimiento Inmortal
es un movimiento civil que rinde homenaje a los héroes que participaron en la Gran Guerra Patria,
así como el nombre de las marchas y manifestaciones organizadas por dicho movimiento. Cada año, en vísperas del Día de la Victoria
, los participantes desfilan en columna por las calles de las ciudades con fotografías de sus familiares que lucharon en la guerra. El proyecto nació inicialmente en 2011 en Siberia y, poco a poco, su alcance se ha extendido no solo a todo el país, sino también a otros rincones del mundo
.
Cabe destacar que La Habana acoge ya por tercera ocasión este desfile por la Quinta Avenida
, donde cientos de personas suelen marchar portando retratos de sus familiares.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.