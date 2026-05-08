https://noticiaslatam.lat/20260508/el-regimiento-inmortal-desfila-por-la-habana-y-rinde-homenaje-a-los-heroes-de-la-gran-guerra-patria-1173381249.html

El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria

El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria

Sputnik Mundo

La capital cubana acogió la marcha del Regimiento Inmortal, en la que se reunieron rusos y cubanos de diferentes generaciones para rendir homenaje a los héroes... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T18:22+0000

2026-05-08T18:22+0000

2026-05-08T18:22+0000

américa latina

la habana

cuba

rusia

regimiento inmortal

día de la victoria

gran guerra patria

segunda guerra mundial

🌎 américa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173381635_0:24:1191:694_1920x0_80_0_0_b06166492afd11016b3a391a96abaa79.jpg

En la marcha, realizada por la céntrica Quinta Avenida, participaron, entre otros, funcionarios de la Embajada de Rusia, incluido el embajador de Rusia en Cuba, Viktor Koronelli, ciudadanos rusos, así como escolares cubanos que estudian el idioma ruso. Según datos preliminares, el número de participantes superó las 300 personas.El Regimiento Inmortal es un movimiento civil que rinde homenaje a los héroes que participaron en la Gran Guerra Patria, así como el nombre de las marchas y manifestaciones organizadas por dicho movimiento. Cada año, en vísperas del Día de la Victoria, los participantes desfilan en columna por las calles de las ciudades con fotografías de sus familiares que lucharon en la guerra. El proyecto nació inicialmente en 2011 en Siberia y, poco a poco, su alcance se ha extendido no solo a todo el país, sino también a otros rincones del mundo.Cabe destacar que La Habana acoge ya por tercera ocasión este desfile por la Quinta Avenida, donde cientos de personas suelen marchar portando retratos de sus familiares.

la habana

cuba

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rusos y cubanos rinden tributo a los héroes de la Gran Guerra Patria en La Habana Sputnik Mundo Rusos y cubanos rinden tributo a los héroes de la Gran Guerra Patria en La Habana 2026-05-08T18:22+0000 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la habana, cuba, rusia, regimiento inmortal, día de la victoria, gran guerra patria, segunda guerra mundial, 🌎 américa, видео