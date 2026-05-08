Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260508/el-regimiento-inmortal-desfila-por-la-habana-y-rinde-homenaje-a-los-heroes-de-la-gran-guerra-patria-1173381249.html
El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria
El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria
Sputnik Mundo
La capital cubana acogió la marcha del Regimiento Inmortal, en la que se reunieron rusos y cubanos de diferentes generaciones para rendir homenaje a los héroes... 08.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-08T18:22+0000
2026-05-08T18:22+0000
américa latina
la habana
cuba
rusia
regimiento inmortal
día de la victoria
gran guerra patria
segunda guerra mundial
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173381635_0:24:1191:694_1920x0_80_0_0_b06166492afd11016b3a391a96abaa79.jpg
En la marcha, realizada por la céntrica Quinta Avenida, participaron, entre otros, funcionarios de la Embajada de Rusia, incluido el embajador de Rusia en Cuba, Viktor Koronelli, ciudadanos rusos, así como escolares cubanos que estudian el idioma ruso. Según datos preliminares, el número de participantes superó las 300 personas.El Regimiento Inmortal es un movimiento civil que rinde homenaje a los héroes que participaron en la Gran Guerra Patria, así como el nombre de las marchas y manifestaciones organizadas por dicho movimiento. Cada año, en vísperas del Día de la Victoria, los participantes desfilan en columna por las calles de las ciudades con fotografías de sus familiares que lucharon en la guerra. El proyecto nació inicialmente en 2011 en Siberia y, poco a poco, su alcance se ha extendido no solo a todo el país, sino también a otros rincones del mundo.Cabe destacar que La Habana acoge ya por tercera ocasión este desfile por la Quinta Avenida, donde cientos de personas suelen marchar portando retratos de sus familiares.
la habana
cuba
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusos y cubanos rinden tributo a los héroes de la Gran Guerra Patria en La Habana
Sputnik Mundo
Rusos y cubanos rinden tributo a los héroes de la Gran Guerra Patria en La Habana
2026-05-08T18:22+0000
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173381635_118:0:1073:716_1920x0_80_0_0_ec1af53ddc6a0f772c0545d01fc84771.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
la habana, cuba, rusia, regimiento inmortal, día de la victoria, gran guerra patria, segunda guerra mundial, 🌎 américa, видео
la habana, cuba, rusia, regimiento inmortal, día de la victoria, gran guerra patria, segunda guerra mundial, 🌎 américa, видео

El Regimiento Inmortal desfila por La Habana y rinde homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria

18:22 GMT 08.05.2026
© Sputnik
Síguenos en
La capital cubana acogió la marcha del Regimiento Inmortal, en la que se reunieron rusos y cubanos de diferentes generaciones para rendir homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria que acercaron la victoria contra la Alemania nazi.
En la marcha, realizada por la céntrica Quinta Avenida, participaron, entre otros, funcionarios de la Embajada de Rusia, incluido el embajador de Rusia en Cuba, Viktor Koronelli, ciudadanos rusos, así como escolares cubanos que estudian el idioma ruso. Según datos preliminares, el número de participantes superó las 300 personas.
El Regimiento Inmortal es un movimiento civil que rinde homenaje a los héroes que participaron en la Gran Guerra Patria, así como el nombre de las marchas y manifestaciones organizadas por dicho movimiento. Cada año, en vísperas del Día de la Victoria, los participantes desfilan en columna por las calles de las ciudades con fotografías de sus familiares que lucharon en la guerra. El proyecto nació inicialmente en 2011 en Siberia y, poco a poco, su alcance se ha extendido no solo a todo el país, sino también a otros rincones del mundo.
Cabe destacar que La Habana acoge ya por tercera ocasión este desfile por la Quinta Avenida, donde cientos de personas suelen marchar portando retratos de sus familiares.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала