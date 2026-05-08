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Lavrov dialoga sobre la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo de Arabia Saudita

Lavrov dialoga sobre la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo de Arabia Saudita

Sputnik Mundo

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, mantuvieron una conversación telefónica... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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Durante la llamada, ambas partes expresaron su postura sobre la inadmisibilidad de una escalada del conflicto y la necesidad de mantener contactos diplomáticos continuos, con el objetivo de alcanzar rápidamente un acuerdo sostenible y a largo plazo sobre todos los aspectos de la resolución de la crisis. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación euroasiática, los ministros subrayaron la necesidad de restablecer la libertad de navegación a los niveles previos a finales de febrero y la conveniencia de reanudar los esfuerzos para normalizar integralmente las relaciones entre Irán y las monarquías árabes. Rusia reafirmó su voluntad de facilitar el progreso en las negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.

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