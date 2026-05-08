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Lavrov dialoga sobre la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo de Arabia Saudita
Lavrov dialoga sobre la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo de Arabia Saudita
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Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, mantuvieron una conversación telefónica... 08.05.2026, Sputnik Mundo
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Durante la llamada, ambas partes expresaron su postura sobre la inadmisibilidad de una escalada del conflicto y la necesidad de mantener contactos diplomáticos continuos, con el objetivo de alcanzar rápidamente un acuerdo sostenible y a largo plazo sobre todos los aspectos de la resolución de la crisis. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación euroasiática, los ministros subrayaron la necesidad de restablecer la libertad de navegación a los niveles previos a finales de febrero y la conveniencia de reanudar los esfuerzos para normalizar integralmente las relaciones entre Irán y las monarquías árabes. Rusia reafirmó su voluntad de facilitar el progreso en las negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
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Lavrov dialoga sobre la situación en el estrecho de Ormuz con su homólogo de Arabia Saudita

22:28 GMT 08.05.2026
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una reunión en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una reunión en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
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Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, mantuvieron una conversación telefónica para analizar la situación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.
Durante la llamada, ambas partes expresaron su postura sobre la inadmisibilidad de una escalada del conflicto y la necesidad de mantener contactos diplomáticos continuos, con el objetivo de alcanzar rápidamente un acuerdo sostenible y a largo plazo sobre todos los aspectos de la resolución de la crisis.
Serguéi Lavrov, el ministro ruso de Exteriores - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
Defensa
"No habrá piedad": Lavrov advierte de graves consecuencias por intentos de sabotear el Día de la Victoria
10:14 GMT
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación euroasiática, los ministros subrayaron la necesidad de restablecer la libertad de navegación a los niveles previos a finales de febrero y la conveniencia de reanudar los esfuerzos para normalizar integralmente las relaciones entre Irán y las monarquías árabes.
Rusia reafirmó su voluntad de facilitar el progreso en las negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
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