Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260507/trump-no-piensa-invadir-cuba-dice-lula-1173369348.html
Trump "no piensa invadir Cuba", dice Lula
Trump "no piensa invadir Cuba", dice Lula
Sputnik Mundo
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva explicó que durante la conversación que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa... 07.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-07T22:29+0000
2026-05-07T22:29+0000
américa latina
política
donald trump
cuba
irán
eeuu
onu
casa blanca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/07/1172943979_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_1a0387d38a7f8cd0053226b926490f3b.jpg
En ese sentido, el presidente brasileño destacó que el Gobierno de Cuba busca una solución ante el bloqueo que aqueja a la isla, el cual calificó como "el más longevo en la historia de la humanidad".En la comparecencia, Lula afirmo en varias ocasiones que animó a Trump a buscar un acuerdo de paz con Irán.El mandatario brasileño reiteró que está "totalmente en contra" de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán y que para dirimir problemas existe la diplomacia.Como sugerencia, Lula afirmó haber entregado a Trump una copia del acuerdo que llegó a intermediar en 2010 junto a Turquía en el que Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares.Lula también subrayó que habló con Trump de la necesidad de reformar la ONU, en especial para que entren más miembros en el Consejo de Seguridad.
https://noticiaslatam.lat/20260506/contradice-al-presidente-el-canciller-de-cuba-asegura-que-secretario-de-estado-de-eeuu-miente-al-1173348068.html
cuba
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/07/1172943979_3:0:914:683_1920x0_80_0_0_efda047d758e27134f16e00a906f39cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, cuba, irán, eeuu, onu, casa blanca
política, donald trump, cuba, irán, eeuu, onu, casa blanca

Trump "no piensa invadir Cuba", dice Lula

22:29 GMT 07.05.2026
© AP Photo / Andre PennerLula da Silva
Lula da Silva - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Andre Penner
Síguenos en
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva explicó que durante la conversación que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, dijo que no tiene intención de invadir a la mayor de las Antillas.
"Escuchamos que él no piensa en invadir Cuba, eso es una gran señal, porque Cuba quiere dialogar", destacó Lula.
En ese sentido, el presidente brasileño destacó que el Gobierno de Cuba busca una solución ante el bloqueo que aqueja a la isla, el cual calificó como "el más longevo en la historia de la humanidad".
En la comparecencia, Lula afirmo en varias ocasiones que animó a Trump a buscar un acuerdo de paz con Irán.
El mandatario brasileño reiteró que está "totalmente en contra" de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán y que para dirimir problemas existe la diplomacia.
Como sugerencia, Lula afirmó haber entregado a Trump una copia del acuerdo que llegó a intermediar en 2010 junto a Turquía en el que Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
América Latina
"Contradice al presidente": el canciller de Cuba asegura que secretario de Estado de EEUU miente al negar el cerco petrolero
ayer, 14:11 GMT
Lula también subrayó que habló con Trump de la necesidad de reformar la ONU, en especial para que entren más miembros en el Consejo de Seguridad.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала