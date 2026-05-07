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Trump "no piensa invadir Cuba", dice Lula

Trump "no piensa invadir Cuba", dice Lula

Sputnik Mundo

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva explicó que durante la conversación que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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En ese sentido, el presidente brasileño destacó que el Gobierno de Cuba busca una solución ante el bloqueo que aqueja a la isla, el cual calificó como "el más longevo en la historia de la humanidad".En la comparecencia, Lula afirmo en varias ocasiones que animó a Trump a buscar un acuerdo de paz con Irán.El mandatario brasileño reiteró que está "totalmente en contra" de la operación militar de EEUU e Israel contra Irán y que para dirimir problemas existe la diplomacia.Como sugerencia, Lula afirmó haber entregado a Trump una copia del acuerdo que llegó a intermediar en 2010 junto a Turquía en el que Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares.Lula también subrayó que habló con Trump de la necesidad de reformar la ONU, en especial para que entren más miembros en el Consejo de Seguridad.

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