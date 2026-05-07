Rusia derriba 570 drones y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia derribaron 570 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.210 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 570 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 143.422 drones, 659 sistemas de misiles antiaéreos, 29.200 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.716 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 34.812 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 61.029 vehículos militares especiales.
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