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Rusia derriba 570 drones y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba 570 drones y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia derribaron 570 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la entidad castrense, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 280 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 570 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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